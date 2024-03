Masters 1000 Miami: Lorenzo Musetti centra il terzo turno. Ora la sfida con Ben Shelton (Sintesi video della partita)

Lorenzo Musetti avanza con autorità al terzo turno del Masters 1000 di Miami, superando il russo Roman Safiullin con un convincente 7-5, 6-1. La prestazione del giovane toscano ha fornito dei buoni spunti, nonostante nessuno dei due tennisti sembrasse al massimo della condizione fisica. Ora Musetti si prepara a sfidare l’americano Ben Shelton, che ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Martin Landaluce con un solido 6-3, 6-4.

La partita si è accesa fin dal primo gioco, con Musetti costretto a tirar fuori un rovescio difensivo di gran classe per annullare una palla break. Tuttavia, il russo riesce a strappare il servizio all’italiano, portandosi sull’1-0. Musetti non tarda a reagire, sfruttando un attacco precipitoso di Safiullin per recuperare immediatamente il break. Il match si mantiene intenso, con entrambi i giocatori a lottare per ogni punto. E’ Il sesto gioco a offrire spettacolo, con un Musetti magistrale che, cambiando insolitamente impugnatura, sfodera un passante di dritto da posizione arretrata, sorprendendo Safiullin per il 4-2. Il russo non demorde e contrattacca, recuperando il break e riducendo lo svantaggio a 4-3.

Il primo set si conclude senza ulteriori sobbalzi fino al 7-5, favorito da un rovescio lungolinea esemplare di Musetti e da alcune scelte azzardate di Safiullin che dal 40-15 ha ceduto la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set l’azione si riaccende sul 2-1 per Musetti, che con un buon recupero e una serie di scambi efficaci guadagna il break per il 3-1. Da quel momento, il match si indirizza definitivamente verso la conclusione a favore dell’italiano, che gioca con crescente sicurezza, mentre Safiullin inizia ad accumulare errori.

Il match si chiude sul 6-1 per Musetti, che non solo ha brillato per il numero di colpi vincenti, 23 contro i 24 del russo, ma ha soprattutto limitato gli errori non forzati a 16, contro i 28 di Safiullin. Oltre ai numeri, è stata la qualità del gioco e la gestione dei momenti cruciali a delineare una performance di spessore per Musetti, segnando l’inizio di una nuova fase nel suo percorso nel circuito, indipendentemente dall’esito della prossima sfida contro Shelton.

ATP Miami Lorenzo Musetti [23] Lorenzo Musetti [23] 7 6 Roman Safiullin Roman Safiullin 5 1 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Safiullin 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-2 → 4-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Safiullin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Musetti (🇮🇹) vs Safiullin (🇷🇺)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 258 vs 201

– Aces: 5 vs 3

– Double Faults: 3 vs 3

– First Serve: 45/67 (67%) vs 33/57 (58%)

– 1st Serve Points Won: 35/45 (78%) vs 23/33 (70%)

– 2nd Serve Points Won: 7/22 (32%) vs 7/24 (29%)

– Break Points Saved: 4/6 (67%) vs 2/7 (29%)

– Service Games Played: 10 vs 9

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 10/33 (30%) vs 10/45 (22%)

– 2nd Serve Return Points Won: 17/24 (71%) vs 15/22 (68%)

– Break Points Converted: 5/7 (71%) vs 2/6 (33%)

– Return Games Played: 10 vs 9

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 7/11 (64%) vs 18/31 (58%)

– Winners: 21 vs 21

– Unforced Errors: 9 vs 16

– Service Points Won: 42/67 (63%) vs 30/57 (53%)

– Return Points Won: 27/57 (47%) vs 25/67 (37%)

– Total Points Won: 69/124 (56%) vs 55/124 (44%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 207 km/h (128 mph) vs 219 km/h (136 mph)

– 1st Serve Average Speed: 186 km/h (115 mph) vs 198 km/h (123 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 158 km/h (98 mph) vs 168 km/h (104 mph)





Marco Rossi