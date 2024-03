Challenger San Luis Potosi: Il Tabellone Principale e di Quali. Presenza di Federico Gaio nel Md

Challenger San Luis Potosi – Tabellone Principale – terra (altitudine)

(1) Tirante, Thiago Agustin vs (Alt) Campana Lee, Gerard

Bicknell, Blaise vs Gaio, Federico

(WC) Escobedo, Ernesto vs Qualifier

(Alt) Palan, Dominik vs (8) Crawford, Oliver

(4) Vacherot, Valentin vs Tomic, Bernard

Krueger, Mitchell vs Huesler, Marc-Andrea

Jasika, Omar vs (WC) Pospisil, Vasek

Ficovich, Juan Pablo vs (5) Kudla, Denis

(7) Polmans, Marc vs Dellien, Murkel

(Alt) Lock, Benjamin vs Qualifier

Mayo, Aidan vs Qualifier

Schoolkate, Tristan vs (3) Barrios Vera, Tomas

(6) Mpetshi Perricard, Giovanni vs Qualifier

(WC) Pacheco Mendez, Rodrigo vs Qualifier

Galarneau, Alexis vs Bellier, Antoine

Qualifier vs (2) Duckworth, James

(1/Alt) Zhukayev, Beibitvs (WC) Rubio Fierros, Alan Fernando(Alt) Seggerman, Ryanvs (9) Ejupovic, Elmar

(2) Wessels, Louis vs Paz, Juan Pablo

(WC) Valle, Santiago vs (7) Mejia, Nicolas

(3) Trotter, James vs Soto, Matias

Ayeni, Alafia vs (8) Mena, Facundo

(4) Langmo, Christian vs (WC) Padilla Cote, Santiago

Pichler, David vs (10) Boitan, Gabi Adrian

(5) Chappell, Nick vs Kaliyanda Poonacha, Niki

(WC) Avila, Luis Antonio vs (12) Andrade, Andres

(6) Cid Subervi, Roberto vs Smith, Keegan

Kozlov, Stefan vs (11/Alt) Zhu, Evan

