Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger dI Sabato 23 Marzo 2024. Lorenzo Musetti rimandato a domani per colpa della lunga pausa per pioggia

Il debutto di Lorenzo Musetti all’Open di Miami 2024, il secondo Masters 1000 della stagione, subisce un ulteriore rinvio. Il giovane toscano, che aveva saltato il primo turno beneficiando del suo status di testa di serie numero 23, era in programma per scendere in campo oggi contro il russo Roman Safiullin. Il loro match era previsto come quarto incontro sul campo 5, seguendo gli incontri Griekspoor-Michelsen, Bublik-Arnaldi e Korda-Bautista Agut.Tuttavia, il programma di oggi ha subito notevoli ritardi a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Inoltre, il match d’apertura tra Griekspoor e Michelsen si è protratto per oltre due ore e mezza, dopo tre set di gioco e contribuendo a complicare ulteriormente il programma. Di conseguenza, gli organizzatori hanno preso la decisione di posticipare la partita tra Musetti e Safiullin a domenica, sempre che le condizioni meteo lo consentano.

Masters 1000 Miami – hard

2T Vavassori – Sinner (0-0) ore 17:00



ATP Miami Andrea Vavassori Andrea Vavassori 3 4 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2T Bublik – Arnaldi (0-0) ore 17:00



ATP Miami Alexander Bublik [17] Alexander Bublik [17] 4 1 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2T Musetti – Safiullin (0-1) rimandato a domani per colpa dei ritardi della pioggia



Il match deve ancora iniziare

2T Norrie – Cobolli (0-0) 3 incontro dalle ore 16:00



ATP Miami Cameron Norrie [30] Cameron Norrie [30] 0 7 6 0 Flavio Cobolli • Flavio Cobolli 0 5 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Cobolli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-3 → 5-3 C. Norrie 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

WTA 1000 Miami – hard

2T Swiatek – Giorgi 2 incontro dalle 18:00



WTA Miami Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Camila Giorgi Camila Giorgi 0 1 1 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2T Paolini – Volynets ore 17:00