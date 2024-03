Rimonta spettacolare di Flavio Cobolli: il romano vola al secondo turno a Miami. Bel successo anche di Andrea Vavassori che ora sfiderà Jannik Sinner al secondo turno

Flavio Cobolli, tennista emergente romano, ha conquistato una vittoria importante al torneo Masters 1000 di Miami, rimontando il giapponese Yoshihito Nishioka e guadagnandosi l’accesso al secondo turno. La partita, durata un’ora e cinquantaquattro minuti, si è conclusa con il punteggio di 1-6 6-1 6-4 a favore dell’italiano.

Il primo set è stato dominato da Nishioka, che ha messo in difficoltà Cobolli con un gioco angolato e aggressivo. Tuttavia, il giovane romano non si è arreso e ha dimostrato una grande capacità di reazione. Nel secondo set, Cobolli ha ribaltato completamente l’inerzia della partita, restituendo il punteggio di 6-1 al suo avversario e forzando il match al terzo e decisivo set dopo aver piazzato due ace consecutivi in chiusura di secondo set.

L’ultimo parziale è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno lottato punto su punto con l’azzurro che nel primo game ha mancato due palle break. Sul punteggio di 4-4, però, Flavio Cobolli ha piazzato l’allungo decisivo, grazie anche ad un magnifico passante di diritto sulla palla break che ha lasciato Nishioka senza possibilità di replica.

Con questa vittoria, Cobolli si è guadagnato il diritto di affrontare il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero trenta del torneo, nel secondo turno. L’incontro si disputerà venerdì e rappresenterà un’altra grande opportunità per il giovane tennista italiano di dimostrare il suo talento e la sua determinazione sulla scena internazionale.

ATP Miami Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 1 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 1 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-5 → 1-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nishioka (🇯🇵) vs Cobolli (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 259 vs 266

– Aces: 2 vs 5

– Double Faults: 0 vs 3

– First Serve: 45/70 (64%) vs 39/75 (52%)

– 1st Serve Points Won: 30/45 (67%) vs 30/39 (77%)

– 2nd Serve Points Won: 13/25 (52%) vs 19/36 (53%)

– Break Points Saved: 3/6 (50%) vs 4/6 (67%)

– Service Games Played: 12 vs 12

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 9/39 (23%) vs 15/45 (33%)

– 2nd Serve Return Points Won: 17/36 (47%) vs 12/25 (48%)

– Break Points Converted: 2/6 (33%) vs 3/6 (50%)

– Return Games Played: 12 vs 12

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 8/13 (62%) vs 15/24 (63%)

– Winners: 13 vs 18

– Unforced Errors: 21 vs 21

– Service Points Won: 43/70 (61%) vs 49/75 (65%)

– Return Points Won: 26/75 (35%) vs 27/70 (39%)

– Total Points Won: 69/145 (48%) vs 76/145 (52%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 201 km/h (124 mph) vs 209 km/h (129 mph)

– 1st Serve Average Speed: 169 km/h (105 mph) vs 186 km/h (115 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 157 km/h (97 mph) vs 172 km/h (106 mph)

Andrea Vavassori si guadagna il derby italiano con Jannik Sinner al secondo turno del Masters 1000 di Miami

Andrea Vavassori ha conquistato l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Miami dopo aver superato l’argentino Pedro Cachin, numero 79 del mondo, con un netto 6-2 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco. Il tennista piemontese, proveniente dalle qualificazioni, ha offerto una prestazione solida e convincente, sfruttando un sorteggio favorevole.

Nel prossimo turno, Vavassori affronterà il connazionale Jannik Sinner in un derby tutto italiano. Sarà un incontro affascinante per il piemontese, che avrà l’opportunità di misurarsi con uno dei talenti del tennis mondiale senza particolari pressioni.

Durante il match contro Cachin, Vavassori ha fatto la differenza con la prima di servizio, vincendo l’81% dei punti con questo colpo. L’argentino, invece, ha faticato nei suoi turni di servizio, conquistando solo il 50% dei punti con la prima. Il tennista italiano ha messo a segno 15 colpi vincenti contro i 9 dell’avversario, commettendo anche meno errori non forzati (10 contro 13).

L’incontro è stato indirizzato fin da subito in favore di Vavassori, che ha ottenuto il break in apertura. Dopo aver salvato una palla del controbreak, il piemontese ha strappato nuovamente il servizio a Cachin nel terzo gioco. Sul punteggio di 4-0, il numero 148 del ranking ha gestito il vantaggio, chiudendo il primo set per 6-2.

Nel secondo parziale, Vavassori ha confermato il suo dominio, trovando ancora una volta il break in apertura. Senza concedere opportunità nei suoi turni di servizio, l’azzurro ha piazzato un altro break nel settimo gioco, chiudendo il match con un altro 6-2 e guadagnandosi il derby con Sinner al secondo turno.

ATP Miami Pedro Cachin Pedro Cachin 2 2 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-5 → 2-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Cachin (🇦🇷) vs Vavassori (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 223 vs 320

– Aces: 2 vs 3

– Double Faults: 0 vs 2

– First Serve: 40/53 (75%) vs 27/42 (64%)

– 1st Serve Points Won: 20/40 (50%) vs 22/27 (81%)

– 2nd Serve Points Won: 6/13 (46%) vs 11/15 (73%)

– Break Points Saved: 1/5 (20%) vs 2/2 (100%)

– Service Games Played: 8 vs 8

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 5/27 (19%) vs 20/40 (50%)

– 2nd Serve Return Points Won: 4/15 (27%) vs 7/13 (54%)

– Break Points Converted: 0/2 (0%) vs 4/5 (80%)

– Return Games Played: 8 vs 8

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 8/18 (44%) vs 10/13 (77%)

– Winners: 9 vs 15

– Unforced Errors: 13 vs 10

– Service Points Won: 26/53 (49%) vs 33/42 (79%)

– Return Points Won: 9/42 (21%) vs 27/53 (51%)

– Total Points Won: 35/95 (37%) vs 60/95 (63%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 195 km/h (121 mph) vs 217 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 181 km/h (112 mph) vs 205 km/h (127 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 164 km/h (101 mph) vs 180 km/h (111 mph)





Marco Rossi