Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 20 Marzo 2024. Ben 8 azzurri in campo. Sul centrale giocano Berrettini e Cocciaretto

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sloane Stephens vs Angelique Kerber

2. Tomas Machac vs [WC] Darwin Blanch

3. Andy Murray vs [PR] Matteo Berrettini

4. Elisabetta Cocciaretto vs Naomi Osaka (non prima ore: 00:00)

5. Alex Michelsen vs [Q] Lukas Klein (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Luciano Darderi vs [PR] Denis Shapovalov

2. Shelby Rogers vs [WC] Linda Fruhvirtova

3. Donna Vekic vs Karolina Pliskova (non prima ore: 19:00)

4. [Q] Katie Volynets vs Sofia Kenin

5. Marcos Giron vs Dominik Koepfer (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Magdalena Frech vs Camila Giorgi

2. [LL] Bernarda Pera vs Danielle Collins

3. [Q] Nadia Podoroska vs Ashlyn Krueger

4. [WC] Martin Damm vs Zhizhen Zhang

5. Arthur Fils vs Matteo Arnaldi

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elina Avanesyan vs [WC] Erika Andreeva

2. Jack Draper vs Taro Daniel

3. Max Purcell vs Marton Fucsovics

4. Miomir Kecmanovic vs [WC] Juncheng Shang

5. [Q] Storm Hunter vs Martina Trevisan

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Varvara Gracheva vs [Q] Maria Timofeeva

2. [Q] Claire Liu vs Petra Martic

3. Sara Sorribes Tormo vs Arantxa Rus

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rinky Hijikata vs Botic van de Zandschulp

2. [LL] Yoshihito Nishioka vs Flavio Cobolli (non prima ore: 17:30)

3. [Q] Thiago Seyboth Wild vs Nuno Borges

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pavel Kotov vs Luca Van Assche

2. Christopher O’Connell vs [Q] Vit Kopriva (non prima ore: 17:30)

3. Pedro Cachin vs [Q] Andrea Vavassori

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marie Bouzkova vs Lin Zhu

2. Tatjana Maria vs [Q] Emiliana Arango

3. Viktoriya Tomova vs [LL] Tamara Korpatsch