Tragedia Sabalenka: è scomparso improvvisamente il compagno Konstantin Koltsov, campione di hockey

Lo ha annunciato la federazione bielorussa di hockey in un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto “all’improvviso”. “Siamo in lutto per la perdita di un grande campione e di una grande persona”. Secondo la stampa britannica, Koltsov sarebbe stato a Miami con Aryna, ma questa notizia è ancora da verificare. Per il media bielorusso Smartpress, che riporta come fonte la squadra di jockey del Salavat Yulaev per la quale Koltsov collaborava, sarebbe deceduto per una trombosi.

Koltsov, nato a Minsk, è ex giocatore professionista di hockey sul ghiaccio, ha giocato per i Pittsburgh Penguins, una delle franchigie più prestigiose della NHL i dal 2002 al 2006, oltre che per la squadra nazionale bielorussa, dove ha rappresentato il suo paese alle Olimpiadi (2002 e 2010) e in totale in 67 partite internazionali – segnando 21 gol con 16 assist. Ha giocato 144 partite con i Penguins in quattro stagioni, segnando 12 gol con 26 assist, e in precedenza ha militato in squadre del calibro di Spartak Mosca e Dinamo Minsk. Dopo il suo ritiro avvenuto nel 2016, Koltsov è rimasto nell’ambiente dell’hockey come Assistant coach del club russo Salavat Yulaev.

“Era una persona forte e allegra” si legge nel comunicato emesso dalla federazione di hockey bielorussa, “era amato e rispettato da giocatori, colleghi e tifosi. Konstantin si è scritto per sempre nella storia del nostro club. Che riposi in pace.”

Sabalenka e Koltsov hanno reso pubblica la loro relazione per la prima volta nel 2021, quando la tennista ha pubblicato un’immagine di loro due insieme su Instagram, scrivendo: “È bello quando c’è qualcuno che è in grado di capire la mia follia ma non ti annoierai con me, vero @koltsov2021?”.

Koltsov lascia tre figli Daniel, Alexander e Stefan, avuti da un precedente matrimonio terminato con un divorzio nel 2020. Ha accompagnato Sabalenka in diversi grandi tornei, inclusa la corsa per il titolo di quest’anno agli Australian Open.

Aryna si è cancellata da tutti gli allenamenti al Miami Open e appare scontato che si cancellerà anche dal torneo. Si attende una comunicazione ufficiale.

La più sentite condoglianze alla campionessa bielorussa da parte di tutta Livetennis.

Marco Mazzoni