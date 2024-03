Carlos Alcaraz per il secondo anno consecutivo vince ad Indian Wells. Battuto in due set Daniil Medvedev (Video)

In una giornata caratterizzata da un sole splendente sul deserto californiano, Carlos Alcaraz ha dimostrato ancora una volta di fare un passo avanti nella sua carriera, battendo Daniil Medvedev con un convincente 7-6(5), 6-1 in 1 ora e 41 minuti per aggiudicarsi il titolo del Masters 1000 di Indian Wells 2024, difendendo così il trofeo conquistato l’anno precedente.

Fin dalle prime battute della finale, si preannunciava un incontro equilibrato, con Alcaraz e Medvedev pronti a dare battaglia in quello che era un remake della finale dell’anno scorso. Nonostante le condizioni ventose tipiche del deserto californiano, che in passato avevano messo in difficoltà Medvedev, i due tennisti hanno subito messo da parte le avversità climatiche, concentrando la loro attenzione sul gioco.

Medvedev iniziava il match con aggressività, mettendo immediatamente sotto pressione Alcaraz e portandosi sul 3 a 0. Il giovane spagnolo, tuttavia, non si lasciava intimidire. Nonostante qualche occasione mancata e i nervosismi iniziali, Alcaraz riusciva a trovare la serenità necessaria per tirar fuori i colpi migliori, ricollegandosi al suo tennis proprio in tempo per la fase cruciale del set e impattando sul 3 pari.

La svolta arrivava nei momenti finali del primo parziale: Alcaraz abbandonava le incertezze iniziali per sfoderare alcuni tra i migliori colpi dell’incontro, seguendo le indicazioni del suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, e prendendosi i rischi necessari per fare la differenza. Medvedev, dal canto suo, non riusciva a tenere il passo con l’esplosività del suo avversario con lo spagnolo che conquistava la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Il secondo set vedeva Alcaraz trasformarsi da un giocatore umano a una vera e propria macchina da tennis, dimostrando un controllo e una concentrazione impeccabili. Il russo, invece, sembrava perdere terreno, accelerando il ritmo tra i punti in un disperato tentativo di rimonta che, tuttavia, non sortiva gli effetti sperati. Alcaraz, senza mai perdere il focus, dominava il gioco fino all’ultimo punto, con Medvedev che finiva per sfogare la sua frustrazione verso il pubblico, simbolo della sua disperazione e perdendo il set e la partita per 6 a 1.

Con questa vittoria, Alcaraz non solo conferma il suo titolo a Indian Wells, ma interrompe anche una serie di tornei senza vittorie che durava da Wimbledon, dimostrando di avere la qualità, il livello di gioco e la fiducia necessari per competere e trionfare contro chiunque. Inoltre, consolidando il suo posto come numero due del mondo all’inizio del torneo, Alcaraz manda un messaggio chiaro al circuito ATP: il miglior Carlos è più presente che mai.

ATP Indian Wells Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 6 1 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 6-5 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Medvedev vs Alcaraz (🇪🇸)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 235 vs 299

– Aces: 3 vs 3

– Double Faults: 3 vs 1

– First Serve: 48/79 (61%) vs 40/62 (65%)

– 1st Serve Points Won: 30/48 (63%) vs 30/40 (75%)

– 2nd Serve Points Won: 14/31 (45%) vs 15/22 (68%)

– Break Points Saved: 7/10 (70%) vs 1/2 (50%)

– Service Games Played: 9 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 10/40 (25%) vs 18/48 (38%)

– 2nd Serve Return Points Won: 7/22 (32%) vs 17/31 (55%)

– Break Points Converted: 1/2 (50%) vs 3/10 (30%)

– Return Games Played: 10 vs 9

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 12/20 (60%) vs 9/18 (50%)

– Winners: 11 vs 23

– Unforced Errors: 14 vs 11

– Service Points Won: 44/79 (56%) vs 45/62 (73%)

– Return Points Won: 17/62 (27%) vs 35/79 (44%)

– Total Points Won: 61/141 (43%) vs 80/141 (57%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 206 km/h (128 mph) vs 216 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 188 km/h (116 mph) vs 189 km/h (117 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 151 km/h (93 mph) vs 160 km/h (99 mph)





Francesco Paolo Villarico