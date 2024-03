Challenger Phoenix, Amburgo, Santiago e Szekesfehervar : I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

CHALLENGER Phoenix (🇺🇸USA) – Quarti di Finale e Semifinali – cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Matteo Berrettinivs [Q] Terence AtmaneQF

2. [5] Nuno Borges vs Luca Van Assche (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Aleksandar Vukic OR [Alt] Quentin Halys vs [WC] Matteo Berrettini OR [Q] Terence Atmane SF



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [7] Aleksandar Vukic vs [Alt] Quentin Halys QF



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Mitchell Krueger / Denis Kudla (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Rinky Hijikata / Henry Patten vs [2] Fabrice Martin / Hugo Nys



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul OR [WC] Mitchell Krueger / Denis Kudla vs [3] Julian Cash / Robert Galloway (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Hamburg Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen [1] • Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen [1] 30 4 5 Mattia Bellucci / Remy Bertola Mattia Bellucci / Remy Bertola 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 M. Bellucci / Bertola 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 5-5 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Bellucci / Bertola 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 M. Bellucci / Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Bellucci / Bertola 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 M. Bellucci / Bertola 0-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci / Bertola 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Bellucci / Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Bellucci / Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Bellucci / Bertola 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Bellucci / Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Karol Drzewiecki/ Patrik Niklas-Salminenvs Mattia Bellucci/ Remy Bertola

2. [Q] Clement Chidekh vs Yuta Shimizu (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Henri Squire vs Alexander Blockx



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Liam Draxlvs [2] Juan Pablo Varillas

2. Gustavo Heide vs [4] Facundo Bagnis



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Fernando Romboli / Marcelo Zormann vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

ATP Szekesfehervar Franco Agamenone Franco Agamenone 15 0 Titouan Droguet [7] • Titouan Droguet [7] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0

1. Franco Agamenonevs [7] Titouan Droguet

2. Francesco Maestrelli vs [Q] Chun-Hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Andre Goransson / Denys Molchanov vs Titouan Droguet / Matteo Martineau (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare