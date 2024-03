Sinner ed il servizio. Dopo la partita contro Lehecka chiede a Cahill di allenarsi su quel colpo (Video)

Jannik Sinner, la stella del tennis italiano, ha brillato ancora una volta sul campo di Indian Wells, conquistando un posto nelle semifinali del prestigioso Masters 1000. La sua vittoria su Jiri Lehecka, ottenuta in due set rapidi, testimonia la determinazione e il talento del giovane italiano. Tuttavia, nonostante il successo, Sinner ha mostrato delle incertezze al servizio che lo stesso ha riconosciuto e ha voluto subito affrontare.

Nel dettaglio del match, il primo set ha visto un Sinner dominante sulla prima di servizio, con una percentuale di successo del 74% e l’82% dei punti vinti su quella. Nonostante abbia dovuto salvare una palla break, l’altoatesino ha mantenuto il controllo, chiudendo il set a suo favore. Il secondo set, invece, ha evidenziato una flessione nella percentuale delle prime di servizio, scesa drasticamente al 36%. Questa caduta non ha però impedito a Sinner di tenere a bada l’avversario, grazie a un’efficace seconda di servizio che gli ha permesso di realizzare il 67% dei punti.

Complessivamente, Sinner ha mantenuto una media del 53% sulla prima di servizio, con l’85% dei punti vinti su quest’ultima e il 63% sulla seconda. Cifre che, pur riflettendo la qualità del suo gioco, sottolineano al tempo stesso aree di miglioramento per l’insaziabile perfezionista che è.

La sua insoddisfazione per la prestazione al servizio lo ha spinto a richiedere immediatamente un’ulteriore sessione di allenamento con il suo coach, Darren Cahill, evidenziando così il carattere di un vero campione, sempre alla ricerca della perfezione e mai contento dei propri risultati, anche in vista dei prossimi impegni.

Sinner, attualmente in una straordinaria serie di 19 vittorie consecutive, si appresta ora a affrontare una sfida cruciale nella semifinale di sabato 16 marzo. Il suo avversario sarà Carlos Alcaraz.





