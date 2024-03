Sospensione Incredibile a Indian Wells: Alcaraz-Zverev Interrotto da un’Invasione di Api. Carlos Alcaraz e Mohamed Lahyani sono stati punti

Potrebbe sembrare incredibile… ma non lo è! L’incontro dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev è stato sospeso questo giovedì a causa di un’invasione di api! Il momento surreale si è verificato sul punteggio di 1-1 nel primo set, e al momento non c’è previsione di quando la situazione sarà risolta. I giocatori sono fuggiti negli spogliatoi e l’arbitro svedese Mohamed Lahyani e Carlos Alcaraz sono stati addirittura punti!

L’agente di Carlitos, Albert Molina, ha confermato al Partidazo de la COPE che il murciano è stato punto in fronte, dovendo ricevere assistenza medica negli spogliatoi. Secondo Molina, Alcaraz sta bene, in attesa di vedere cosa succederà con il match.

The most BEE-ZARRE thing you'll ever see!! 🐝#TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB

— Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2024