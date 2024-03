Carlos Alcaraz e Netflix: Un documentario in arrivo sulla vita del tennista spagnolo

Carlos Alcaraz aveva già lasciato intendere che potessero essere in arrivo novità che lo riguardavano insieme a Netflix. Nessuno sapeva esattamente cosa aspettarsi, ma il mistero è stato risolto. Il numero due della classifica ATP sarà il protagonista di una serie documentale sulla sua vita, che si preannuncia come un richiamo per gli appassionati di tennis.

Il documentario verrà lanciato nel 2025, suscitando grande attesa, in particolare per scoprire se riuscirà ad avere un impatto più positivo rispetto alla serie Break Point, che alla fine ha deluso, tanto da non andare oltre la seconda stagione. Adesso, l’attenzione sarà tutta rivolta su Alcaraz in questa nuova serie documentaria.





Marco Rossi