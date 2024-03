Davis Cup: Bologna confermata per la fasi a gironi. Si giocherà anche a Manchester, Valencia e la novità Zhuahi

Bologna ospiterà per il terzo anno consecutivo uno dei gironi della Davis Cup 2024. Lo conferma l’ITF, che stamattina ha ufficializzato le 4 sedi per la fasi a gironi della manifestazione tennistica nazionale a squadre, vinta dall’Italia lo scorso anno a Malaga. Oltre a Bologna, gli incontri a gironi andranno in scena dal 10 al 15 settembre a Valencia (confermata per il terzo anno), Manchester (secondo anno di fila) e la novità Zhuhai, in Cina. 16 sono le nazioni coinvolte, divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno. In palio un posto le Final 8, confermata anche per il 2024 a Malaga (19-24 novembre). Vi accederanno le due migliori squadre di ogni girone.

The cities that will hold the 2024 Davis Cup Finals Group Stage, 10-15 September 🔒 Bologna, Italy 📍

Manchester, UK 📍

Valencia, Spain 📍

Zhuhai, China 📍 pic.twitter.com/tNAoAOZX31 — Davis Cup (@DavisCup) March 14, 2024

Queste le 16 nazioni che prenderanno parte alla fasi a gironi del prossimo settembre: Italia (vincitrice della Davis 2023), Australia (finalista), le due wild card assegnate a Gran Bretagna e Spagna, quindi Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Slovacchia, Stati Uniti, vittoriose nell’incontro di qualificazione.

Il sorteggio dei gironi avverrà martedì 19 marzo nel primo pomeriggio. Conosceremo le tre nazioni nel girone degli azzurri a Bologna.

Mario Cecchi