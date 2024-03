Squalifica sul campo: Renzo Olivo squalificato dal torneo di Santiago per comportamento scorretto (Video)

Nel panorama del tennis professionistico, gli episodi di squalifica rimangono eventi rari ma in questo periodo è il secondo in poche settimane. Recentemente, il circuito Challenger è diventato teatro di un tale episodio, con l’argentino Renzo Olivo al centro della scena durante il torneo di Santiago, in Cile. Questo evento segue la squalifica di Andrey Rublev avvenuta a Dubai, segnando un altro momento di tensione nel tennis mondiale.

Durante il match contro il brasiliano Orlando Luz, con il punteggio di 6-3, 2-1 a favore del brasiliano, Olivo si è trovato coinvolto in un controverso scambio che ha determinato una svolta decisiva nell’incontro. L’arbitro di sedia ha giudicato che Olivo avesse toccato la rete durante un punto cruciale – un break point contro di lui – decidendo quindi di assegnare il punto al suo avversario.

LiveTennis Youtube – Renzo Olivo squalificato dal torneo di Santiago per comportamento scorretto



La reazione di Olivo a questa decisione è stata immediata e veemente. L’argentino ha rivolto parole dure all’arbitro, definendolo un “delinquente”, reazione che gli è valsa un’immediata sanzione sotto forma di codice di condotta e un warning. Tuttavia, non si è fermato qui: nel culmine della sua frustrazione, Olivo ha lanciato la racchetta contro la sedia dell’arbitro ed ha colpito la sedia con un calcio. Questo comportamento ha innescato l’intervento del supervisore del torneo, che non ha esitato a squalificare l’argentino dal match.

L’incidente ha posto fine all’incontro in modo brusco, confermando la vittoria a Orlando Luz per squalifica dell’avversario.





