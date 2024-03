Holger Rune salva un match point e sfiderà Daniil Medvedev nei quarti di finale di Indian Wells (Sintesi video della partita)

Holger Rune, numero sette del mondo, ha ottenuto mercoledì sera la sua migliore vittoria degli ultimi mesi, qualificandosi per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta. È la quinta volta che Rune raggiunge i top 8 in un Masters 1000, tutte negli ultimi 11 tornei di questa categoria.

Negli ottavi di finale, il danese ha avuto la meglio sulla stella locale Taylor Fritz, numero uno degli Stati Uniti e 12° ATP, con il punteggio di 2-6, 7-6(2), 6-3, in un duello lungo due ore e mezza che ha iniziato a cambiare direzione verso la metà del secondo set, quando Fritz ha avuto addirittura un match point sul servizio del danese sul punteggio di 3-6, 4-5. Nei quarti, Rune affronterà Daniil Medvedev, numero quattro ATP. Gli scontri diretti tra i due è in parità 1-1.

ATP Indian Wells Taylor Fritz [12] Taylor Fritz [12] 6 6 3 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 2 7 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 H. Rune 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Fritz (🇺🇸) vs Rune (🇩🇰)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 282 vs 281

– Aces: 8 vs 4

– Double Faults: 3 vs 4

– First Serve: 52/91 (57%) vs 53/94 (56%)

– 1st Serve Points Won: 36/52 (69%) vs 41/53 (77%)

– 2nd Serve Points Won: 24/39 (62%) vs 25/41 (61%)

– Break Points Saved: 2/3 (67%) vs 4/6 (67%)

– Service Games Played: 14 vs 15

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 12/53 (23%) vs 16/52 (31%)

– 2nd Serve Return Points Won: 16/41 (39%) vs 15/39 (38%)

– Break Points Converted: 2/6 (33%) vs 1/3 (33%)

– Return Games Played: 15 vs 14

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 14/26 (54%) vs 23/34 (68%)

– Winners: 27 vs 27

– Unforced Errors: 14 vs 12

– Service Points Won: 60/91 (66%) vs 66/94 (70%)

– Return Points Won: 28/94 (30%) vs 31/91 (34%)

– Total Points Won: 88/185 (48%) vs 97/185 (52%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 226 km/h (140 mph) vs 217 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 203 km/h (126 mph) vs 193 km/h (119 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 165 km/h (102 mph) vs 167 km/h (103 mph)