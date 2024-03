Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Medvedev batte Dimitrov con un doppio 64. Esce di scena Aryna Sabalenka. Si salva Casper Ruud. Ok Coco Gauff (Video)

LiveTennis Youtube – Rafael Nadal si allena sulla terra verde e Andrea Picchione nel doppio colpisce il suo compagno



Era uno degli incontri più attesi degli ottavi di finale, tuttavia, lo scontro tranon ha riservato grandi sorprese.Ciò perché il tennista russo, numero quattro del mondo, ha offerto una prestazione praticamente perfetta, qualificandosi per i quarti di finale dell’ATP 1000 di Indian Wells.Il match è durato per 1h17 minuti e Medvedev non ha lasciato scampo al bulgaro, imponendosi con i parziali di 6-4 6-4, in un duello in cui Dimitrov ha commesso 29 errori non forzati, contro i 13 del moscovita. Medvedev ora si prepara a confrontarsi con il vincitore dell’incontro tra

Casper Ruud continua a dimostrare il suo grande momento di forma e, questo mercoledì, si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 1000 di Indian Wells per la prima volta nella sua carriera.

Il tennista norvegese, numero nove del mondo, ha prevalso su Gael Monfils, in una intensa battaglia di 2h30 che si è conclusa con i parziali di 3-6, 7-6(3) 6-4. Ruud, che ha raggiunto la sua 16ª vittoria della stagione, ora attende Tommy Paul.

Aryna Sabalenka, numero due del mondo, continua a non trovare la giusta continuità dopo il titolo all’Australian Open, a gennaio. Dopo essere stata eliminata al secondo turno del WTA 1000 di Dubai, il mese scorso, la bielorussa, 25 anni, è stata sconfitta negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, a sorpresa.

Sabalenka è stata battuta in tre set dalla statunitense Emma Navarro, giovane promessa di 22 anni che si è distinta nei primi mesi dell’anno e ora è la numero 23 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-2, in un match durato due ore, dove l’ex stella del tennis universitario ha mostrato tutto il suo potenziale. Nei quarti, Navarro attende la vincitrice dell’incontro tra la greca Maria Sakkari e la francese Diane Parry.

Coco Gauff, numero tre mondiale, ha offerto una delle sue migliori prestazioni della stagione qualificandosi per i quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells, in un giorno molto speciale, dato che compie 20 anni.

La giovane statunitense ha dominato Elise Mertens, vincendo con i parziali di 6-0 6-2 in soli 65 minuti di gioco. Gauff ora si prepara a competere per un posto in semifinale del torneo californiano contro la vincitrice dello scontro tra Daria Kasatkina e Yue Yuan.

WTA Indian Wells Emma Navarro [23] Emma Navarro [23] 6 3 6 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 3 6 2 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [23] Emma Navarrovs [2] Aryna Sabalenka

2. [24] Elise Mertens vs [3] Coco Gauff



WTA Indian Wells Elise Mertens [24] Elise Mertens [24] 0 0 2 0 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [4] Daniil Medvedev vs [13] Grigor Dimitrov



ATP Indian Wells Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 6 6 Grigor Dimitrov [13] Grigor Dimitrov [13] 4 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [12] Taylor Fritz vs [7] Holger Rune (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Casper Ruud vs Gael Monfils



ATP Indian Wells Casper Ruud [9] Casper Ruud [9] 3 7 6 Gael Monfils Gael Monfils 6 6 4 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 0-15 15-15 2-3 G. Monfils 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [LL] Luca Nardi vs [17] Tommy Paul



ATP Indian Wells Luca Nardi Luca Nardi 4 3 Tommy Paul [17] Tommy Paul [17] 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Paul 0-40 15-0 ace 15-15 30-15 15-0 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Diane Parry vs [9] Maria Sakkari (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Diane Parry • Diane Parry 0 2 3 Maria Sakkari [9] Maria Sakkari [9] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Diane Parry 3-2 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Yue Yuan vs [11] Daria Kasatkina (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs [8] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



WTA Indian Wells Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [4] 7 3 10 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [8] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [8] 5 6 5 Vincitore: Melichar-Martinez / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (non prima ore: 21:30)



ATP Indian Wells Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] 4 7 10 Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 6 6 8 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 M. Granollers / Zeballos 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 5*-2 5*-3 df 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [6] Demi Schuurs / Luisa Stefani (non prima ore: TBA After Rest NB 3.00PM)