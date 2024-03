Sinner non si ferma e domina in quota a Indian Wells: titolo vicino e secondo posto ATP a un passo?

LiveTennis Youtube – Il match point di Luca Nardi nel match vinto contro Novak Djokovic ad Indian Wells



Non si ferma: diciotto vittorie consecutive, quindici nel 2024, ancora imbattuto. I bookmaker spingono il numero uno italiano verso la semifinale di Indian Wells: ai quarti controla vittoria di Jannik è proposta a 1,12 contro il ceco che si gioca a 5,65. Sinner non ha ancora perso un set in California e non concede un parziale ad un avversario da sei partite consecutive. Per gli esperti anche la partita di domani dovrebbe chiudersi con un 2-0 per l’italiano, in quota a 1,41, seguito dal 2-1 a 4,65. I betting analyst non sottovalutano del tutto Lehecka, però: in questo torneo ha battuto Nakashima, Rublev e Tsitsipas, per questo, contro l’azzurro le quote non si sbilanciano in merito alla quantità di game totali: l’Under 20.5 giochi è visto a 1,83 contro l’opzione contraria, a 1,87.

La prestazione contro Shelton ha allontanato ulteriormente i dubbi degli esperti su Sinner: quella verso il titolo di Indian Wells, per lui, è una corsa di testa. Le quote per il titolo californiano di Jannik, che varrebbe il secondo posto nel ranking ATP, scendono ancora, a 2, con Alcaraz sempre ad inseguire, a 3,50, e gli altri lontani.

🇺🇸 Quote e scontri diretti

R16 Ruud (9) 🇳🇴 – Monfils 🇫🇷 0-1 1.41 2.92

R16 Nardi 🇮🇹 – Paul (17) 🇺🇸 0-0 5.52 1.15

R16 Medvedev (4) 🇷🇺 – Dimitrov (13) 🇧🇬 6-3 1.59 2.37

R16 Fritz (12) 🇺🇸 – Rune (7) 🇩🇰 1-0 1.55 2.46

QF Lehecka (32) 🇨🇿 – Sinner (3) 🇮🇹 0-1 6.20 1.12

QF Zverev (6) 🇩🇪 – Alcaraz (2) 🇪🇸 5-3 3.00 1.39

R16 Navarro (23) 🇺🇸 – Sabalenka (2) 🇧🇾 0-0 4.99 1.18

R16 Mertens (24) 🇧🇪 – Gauff (3) 🇺🇸 0-3 3.87 1.27

R16 Parry 🇫🇷 – Sakkari (9) 🇬🇷 0-0 2.98 1.40

R16 Yuan 🇨🇳 – Kasatkina (11) 🇷🇺 0-0 2.37 1.58

QF Swiatek (1) 🇵🇱 – Wozniacki 🇩🇰 1-0 1.07 8.71

QF Potapova (28) 🇷🇺 – Kostyuk (31) 🇺🇦 2-0 2.13 1.71