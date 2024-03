Dopo quasi sette mesi Matteo Berrettini ritorna in campo e supera il primo turno nel torneo di Phoenix “Sono semplicemente felice e mi sento bene” (Video dell’intera partita)

A 194 giorni dall’ultima apparizione, Matteo Berrettini ha fatto il suo rientro sui campi da tennis al Challenger di Phoenix , un torneo al quale è particolarmente legato, avendolo vinto nel 2019. L’italiano ha iniziato il suo cammino con una rimonta significativa contro il francese Hugo Gaston, numero 85 del ranking, imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Dopo un inizio di partita caratterizzato da numerosi errori, Berrettini ha trovato il ritmo, distinguendosi soprattutto per il suo servizio potente e alcuni colpi di dritto decisivi. Con questo successo, Berrettini accede agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincitore della sfida tra il francese Arthur Cazaux e l’australiano qualificato Adam Walton.

Nel primo set, Berrettini ha adottato un approccio aggressivo, cercando di accorciare gli scambi con avanzamenti verso la rete. Nonostante abbia costruito una palla break all’inizio, gli è mancata la precisione nel momento cruciale. Questo problema si è ripetuto nel corso del set, con il servizio che non supportava adeguatamente il gioco dell’italiano, portando a quattro errori di dritto consecutivi in un game cruciale dove ha ceduto il servizio nel quarto gioco. Gaston ha saputo gestire il vantaggio con saggezza, chiudendo il set a suo favore senza concedere opportunità di recupero a Berrettini.

Nel secondo set, Berrettini ha elevato il suo livello di gioco, mettendo in mostra un servizio efficace che gli ha permesso di registrare cinque ace. Ha ottenuto un break importante nel secondo game grazie a risposte incisive e una buona capacità di chiudere i punti a rete. Nonostante non abbia sfruttato altre opportunità di break, il dominio al servizio gli ha garantito di chiudere il set con un convincente 6-3.

Nel terzo e decisivo set, superati i primi giochi di assestamento, con scambi di break, Berrettini ha preso il largo, beneficiando anche degli errori del francese al servizio. La sua performance in battuta è stata impeccabile, culminando in una chiusura del match per 6-1. Le statistiche finali evidenziano dieci ace a favore di Berrettini e un’efficacia dell’83% nei punti vinti con la prima di servizio, dimostrando una ripresa in grande stile per il tennista romano, ora numero 154 del ranking.

Al termine della partita l’azzurro ha dichiarato: “Sono semplicemente felice, è passato tanto tempo dall’ultimo match, quasi 7 mesi. Mi sono detto che dovevo apprezzare anche solo il fatto di poter tornare a giocare, quindi avrei accettato tranquillamente anche una sconfitta, ma ho vinto, quindi meglio ancora.

Sono contento di aver iniziato la stagione qui a Phoenix, ho bei ricordi di quando ho vinto il titolo cinque anni fa, è sempre un piacere venire qui. Vediamo come mi sveglierò domani, forse un po’ indolenzito. Per fortuna ho il mio fisioterapista con me e un giorno di risposo da sfruttare, ma mi sento bene“.

ATP Phoenix Hugo Gaston Hugo Gaston 6 3 1 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 1-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 1-5 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 H. Gaston 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Gaston 0-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 H. Gaston 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Gaston (🇫🇷) vs Berrettini (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 220 vs 284

– Aces: 1 vs 10

– Double Faults: 8 vs 1

– First Serve: 50/93 (54%) vs 41/63 (65%)

– 1st Serve Points Won: 28/50 (56%) vs 34/41 (83%)

– 2nd Serve Points Won: 22/43 (51%) vs 11/22 (50%)

– Break Points Saved: 8/13 (62%) vs 1/3 (33%)

– Service Games Played: 13 vs 12

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 7/41 (17%) vs 22/50 (44%)

– 2nd Serve Return Points Won: 11/22 (50%) vs 21/43 (49%)

– Break Points Converted: 2/3 (67%) vs 5/13 (38%)

– Return Games Played: 12 vs 13

**POINT STATS:**

– Net Points Won: — (not provided for either player)

– Winners: — (not provided for either player)

– Unforced Errors: — (not provided for either player)

– Service Points Won: 50/93 (54%) vs 45/63 (71%)

– Return Points Won: 18/63 (29%) vs 43/93 (46%)

– Total Points Won: 68/156 (44%) vs 88/156 (56%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: — (not provided for either player)

– 1st Serve Average Speed: — (not provided for either player)

– 2nd Serve Average Speed: — (not provided for either player)





Marco Rossi