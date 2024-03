Parlano Nardi e Djokovic dopo l’impresa dell’azzurro di questa notte: Nardi “E’ semplicemente tutto pazzesco”. Djokovic “Non lo conoscevo bene, però l’ho visto giocare qualche volta e sapevo che era in grado di imporre il suo ritmo da fondocampo” (Video conferenza stampa)

Luca Nardi: “Non so cosa sia successo, questo è un miracolo. E’ semplicemente tutto pazzesco. Prima di questa notte nessuno mi conosceva. Ho cercato di entrare in campo per divertimi e le cose sono andate bene.

Se qualcuno me l’avesse detto dopo la sconfitta con il belga, gli avrei dato del “pazzo”. Nessuno poteva immaginarlo anche perchè ero il terzo Lucky Loser. Non sono mai riuscito a battere un top 50. E, invece, qui ho battuto Zhang al primo turno e ora Nole.

”Prima della partita ho parlato con il mio allenatore e gli ho detto che non avrei voluto perdere 6-1 6-1. Ho cominciato bene e dopo tre o quattro game ho avuto buone situazioni. Durante gli scambi sentivo buone sensazioni e lì che ho capito che avrei potuto vincere.

Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. È pazzesco”.

Jannik mi ha aiutato molto nello scorso dicembre, spingendo tantissimo anche negli allenamenti. Oggi, però, non pensavo mai di vincere.

Sono senza parole, non so davvero come descrivere questo momento. Ho la foto di Novak nella mia camera. Essere qui ed aver vinto contro di lui è una sensazione unica.

Di sicuro sto guardando Jannik vincere tutte le partite e sicuramente è qualcosa che mi ha spinto a migliorarmi. Non mi aspettavo di vincere oggi, ma cerco sempre di dare il massimo: questo è successo e sono davvero felice.

Ho cercato di non ascoltare troppo il pubblico. Stavo solo cercando di concentrarmi su quello che dovevo fare. Ma dopo la partita, i miei allenatori mi hanno detto che tutti facevano il tifo per me. Incredibile! Djokovic è il miglior giocatore di sempre e quindi penso che terrò questo momento per me, per il resto della mia vita”.

Novak Djokovic: “Innanzitutto devo fare i complimenti a Luca, ha giocato un tennis eccezionale, specialmente nel terzo set. Non lo conoscevo bene, però l’ho visto giocare qualche volta e sapevo che era in grado di imporre il suo ritmo da fondocampo, in particolare col dritto. Si muove bene e ha una gran mano e inoltre non aveva niente da perdere, essendo subentrato nel tabellone come lucky loser. Ha meritato la vittoria, mentre io ho giocato davvero malissimo, sono molto deluso dal mio livello di gioco. Ho commesso una marea di errori gratuiti, ho giocato in maniera troppo difensiva mentre lui invece era molto aggressivo, penso questo abbia fatto la differenza.

Avrei potuto fare tutto diversamente. Insomma, è stata una prestazione molto scarsa da parte mia. Finora niente titoli quest’anno. Non è qualcosa a cui sono abituato. Ho iniziato la stagione per gran parte della mia carriera con una vittoria Slam o, sai, con una vittoria a Dubai, o in qualsiasi altro torneo.Va bene, fa parte dello sport. Devi solo accettarlo. Alcuni li vinci; alcuni li perdi. Spero di vincerne altri e di continuare ad andare avanti. Immagino che ogni trofeo che prima o poi mi arriverà sarà fantastico (sorride), ovviamente per interrompere un po’ il tipo di ciclo negativo che ho avuto negli ultimi tre, quattro tornei in cui non sono stato molto vicino al mio meglio.

Penso di giocare Miami, anche se non ne ho la certezza: sinceramente ho bisogno di qualche giorno per pensarci”.