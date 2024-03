Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 12 Marzo 2024. Si parte con Jasmine Paolini e nella notte Jannik Sinner

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Anastasia Potapova vs [13] Jasmine Paolini

2. Fabian Marozsan vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 21:00)

3. C. Gauff / J. Pegula or C. Dolehide / D. Krawczyk vs A. Muhammad / E. Shibahara or G. Dabrowski / E. Routliffe (non prima ore: 23:00)

4. [16] Ben Shelton vs [3] Jannik Sinner (non prima ore: 02:00)

5. [1] Iga Swiatek vs Yulia Putintseva (non prima ore: 04:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [32] Jiri Lehecka vs [11] Stefanos Tsitsipas

2. [22] Anastasia Pavlyuchenkova vs [31] Marta Kostyuk (non prima ore: 21:00)

3. [6] Alexander Zverev vs [10] Alex de Minaur

4. Angelique Kerber vs [WC] Caroline Wozniacki (non prima ore: 02:00)

5. [WC] Ryan Seggerman / Patrik Trhac OR Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Marcelo Melo / Alexander Zverev OR [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek

STADIUM 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sander Gille / Joran Vliegen OR Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [Alt] Lorenzo Musetti / John Peers OR Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

3. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz OR Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer OR [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

4. B. Haddad Maia / T. Townsend or E. Hozumi / M. Ninomiya vs [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova (non prima ore: 02:00)