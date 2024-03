i bookie lanciano Sinner ai quarti, sempre più vicina la seconda posizione nel ranking. Paolini: crollano le quote per un altro titolo

Jannik Sinner non vuole smettere di scrivere la storia del tennis italiano. Dopo aver superato il record di sedici vittorie consecutive, il numero uno azzurro non sembra volersi fermare. Anche negli ottavi di finale contro Ben Shelton i bookmaker quotano un agile successo dell’italiano: la vittoria è offerta a 1,17 contro la quota dello statunitense, a 5,10. L’ultimo scontro tra i due si è chiuso con un combattuto 2-0 per Sinner, risultato che anche questa volta sembra quello più probabile per i betting analyst, che lo vedono a 1,50, seguito dal 2-1 a 3,65. Scende intanto a 3,25 su Betflag la quota del terzo titolo consecutivo per Jannik, che dopo questa settimana potrebbe ritrovarsi alla seconda posizione del ranking Atp.

Impegnata negli ottavi anche l’altra numero uno italiana: Jasmine Paolini. La toscana, dopo il brillante successo contro Kalinskaya, è avanti nelle quote contro Potapova: l’accesso ai quarti di finale per Paolini è visto a 1,60 contro i 2,20 della russa. Nel set betting è avanti il 2-0 per l’italiana, a 2,30, seguito dal 2-0 per la rivale a 3,50. Paolini convince sempre di più gli esperti: prima del torneo la conquista del secondo titolo 1000 per Jasmine era offerta a 66, ora è scesa a 20. Impresa più che proibitiva, invece, per Luca Nardi contro Novak Djokovic: il giovane talento italiano insegue a 10,95 una clamorosa vittoria sul numero uno al mondo, in quota a 1,01.

Scontri diretti e Quote

3R Norrie (28) 🇬🇧 – Monfils 🇫🇷 0-3 2.02 1.80

3R Musetti (26) 🇮🇹 – Rune (7) 🇩🇰 0-1 3.26 1.35

3R Ruud (9) 🇳🇴 – Fils 🇫🇷 0-1 1.41 2.91

3R Paul (17) 🇺🇸 – Humbert (14) 🇫🇷 2-0 1.93 1.87

3R Fritz (12) 🇺🇸 – Baez (19) 🇦🇷 3-0 1.17 5.05

3R Mannarino (21) 🇫🇷 – Dimitrov (13) 🇧🇬 0-4 4.13 1.24

3R Djokovic (1) 🇷🇸 – Nardi 🇮🇹 0-0 1.02 16.94

3R Medvedev (4) 🇷🇺 – Korda (29) 🇺🇸 1-2 1.39 3.05

R16 Shelton (16) 🇺🇸 – Sinner (3) 🇮🇹 1-1 5.00 1.17

R16 Zverev (6) 🇩🇪 – De Minaur (10) 🇦🇺 6-2 1.93 1.87

R16 Lehecka (32) 🇨🇿 – Tsitsipas (11) 🇬🇷 0-2 2.69 1.47

R16 Marozsan 🇭🇺 – Alcaraz (2) 🇪🇸 1-0 7.77 1.09

3R Yuan 🇨🇳 – Dolehide 🇺🇸 0-0 1.50 2.60

3R Bronzetti 🇮🇹 – Gauff (3) 🇺🇸 0-1 7.73 1.09

3R Stephens 🇺🇸 – Kasatkina (11) 🇷🇺 4-1 2.05 1.77

3R Raducanu 🇬🇧 – Sabalenka (2) 🇧🇾 0-0 5.09 1.17

3R Blinkova 🇷🇺 – Parry 🇫🇷 0-0 1.72 2.13

3R Osaka 🇯🇵 – Mertens (24) 🇧🇪 3-1 1.61 2.31

3R Garcia (20) 🇫🇷 – Sakkari (9) 🇬🇷 3-3 2.36 1.59

3R Svitolina (16) 🇺🇦 – Navarro (23) 🇺🇸 0-0 1.67 2.21

R16 Pavlyuchenkova (22) 🇷🇺 – Kostyuk (31) 🇺🇦 1-1 1.73 2.10

R16 Kerber 🇩🇪 – Wozniacki 🇩🇰 8-7 2.37 1.59

R16 Potapova (28) 🇷🇺 – Paolini (13) 🇮🇹 0-0 2.20 1.67

R16 Swiatek (1) 🇵🇱 – Putintseva 🇰🇿 2-0 1.04 12.78