Masters 1000 Indian Wells: Lorenzo Musetti accede al terzo turno dopo essere stato a due game dalla sconfitta contro Shapovalov. Esce di scena Fabio Fognini

In una giornata di sole californiano, il BNP Paribas Open 2024 ha regalato agli appassionati di tennis uno degli incontri più avvincenti del torneo. Lorenzo Musetti, l’italiano numero 26 del seeding, ha superato il canadese Denis Shapovalov dopo due ore e ventitré minuti di battaglia.

Il match, terminato con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-5, ha visto i due contendenti darsi battaglia fino all’ultimo punto, con Musetti che riesce a guadagnarsi l’accesso al terzo turno dell’ATP Masters 1000, dove affronterà il danese Holger Rune, settimo favorito del torneo.

Il primo set ha subito offerto spettacolo, con uno scambio di break che ha tenuto gli spettatori molto attenti. Musetti, dimostrando una tenacia ammirevole, ha salvato tre palle break nel quarto gioco, per poi realizzare il break decisivo nel settimo, portandosi infine al successo del set in 52 minuti.

La risposta di Shapovalov nel secondo set non si è fatta attendere. L’equilibrio iniziale si è rotto sul 2-2, con il canadese che ha preso il comando del gioco, riuscendo a conquistare il set 6-2 grazie a due break cruciali.

Il terzo set ha rappresentato l’apice della tensione e dell’equilibrio, con Musetti che, nonostante un inizio incerto, è riuscito a ribaltare la situazione. Dopo aver recuperato da uno svantaggio di 2-4, l’italiano ha trovato il break nel momento decisivo sul 5 pari, chiudendo il set e il match 7-5.

Le statistiche del match riflettono l’intensità della sfida: entrambi i giocatori hanno concluso con 92 punti vinti. Musetti ha brillato per la sua efficienza, realizzando 15 vincenti a fronte dei 32 di Shapovalov, ma concedendo meno errori gratuiti. Inoltre, l’azzurro ha dimostrato una maggiore efficacia con la seconda di servizio, chiave per la sua vittoria.

ATP Indian Wells Lorenzo Musetti [26] Lorenzo Musetti [26] 6 2 7 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 4 6 5 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df df 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Musetti (🇮🇹) vs Shapovalov (🇨🇦)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 255 vs 246

– Aces: 2 vs 9

– Double Faults: 3 vs 12

– First Serve: 58/95 (61%) vs 55/97 (57%)

– 1st Serve Points Won: 37/58 (64%) vs 42/55 (76%)

– 2nd Serve Points Won: 21/37 (57%) vs 17/42 (40%)

– Break Points Saved: 7/11 (64%) vs 9/13 (69%)

– Service Games Played: 15 vs 15

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 13/55 (24%) vs 21/58 (36%)

– 2nd Serve Return Points Won: 25/42 (60%) vs 16/37 (43%)

– Break Points Converted: 4/13 (31%) vs 4/11 (36%)

– Return Games Played: 15 vs 15

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 9/15 (60%) vs 24/35 (69%)

– Winners: 15 vs 32

– Unforced Errors: 9 vs 21

– Service Points Won: 58/95 (61%) vs 59/97 (61%)

– Return Points Won: 38/97 (39%) vs 37/95 (39%)

– Total Points Won: 96/192 (50%) vs 96/192 (50%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 219 km/h (136 mph) vs 225 km/h (139 mph)

– 1st Serve Average Speed: 195 km/h (121 mph) vs 200 km/h (124 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 157 km/h (97 mph) vs 175 km/h (108 mph)

L’avventura di Fabio Fognini al BNP Paribas Open 2024 si conclude al secondo turno. Il tennista ligure, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, ha ceduto di fronte alla solidità dell’argentino Sebastian Baez, numero 19 del mondo, interrompendo così il suo cammino nel torneo.

Nonostante un inizio promettente, che aveva visto Fognini, attualmente 108° nel ranking ATP, creare difficoltà al suo avversario cambiando ritmo e sfruttando le insicurezze di Baez sul rovescio, la gestione dei momenti cruciali del match ha visto prevalere l’argentino. Baez si è dimostrato più costante nei punti importanti, qualificandosi per il terzo turno, dove affronterà l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero 12 del torneo.

Il match ha avuto momenti di equilibrio, con Fognini che nel primo set è riuscito a ottenere un break nel terzo gioco. Tuttavia, la propria battuta non ha sostenuto l’italiano, che ha perso il servizio a zero nel sesto gioco, permettendo poi a Baez di recuperare e superarlo sul 7-5.

Nel secondo set, le occasioni mancate da Fognini nel terzo gioco e la perdita del servizio nel sesto hanno delineato il corso dell’incontro. Nonostante avesse avuto la possibilità di rientrare nel match con due opportunità di contro-break, la mancanza di pragmatismo in questi frangenti si è rivelata decisiva. La partita si è conclusa con Baez che ha sfruttato la propria superiorità al servizio, chiudendo il set 6-3.

Le statistiche del match evidenziano le difficoltà di Fognini al servizio, con solo il 44% di prime palle in campo e un 46% di punti vinti sulla seconda di servizio, a fronte del 70% di Baez. In aggiunta, l’italiano ha chiuso il match con 8 vincenti contro 16 errori non forzati, mentre l’argentino ha mantenuto un bilancio positivo con 15 vincenti e 13 errori.

ATP Indian Wells Fabio Fognini Fabio Fognini 5 3 Sebastian Baez [19] Sebastian Baez [19] 7 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Baez 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 5-6 → 5-7 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Fognini (🇮🇹) vs Baez

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 227 vs 287

– Aces: 3 vs 4

– Double Faults: 6 vs 0

– First Serve: 28/63 (44%) vs 45/75 (60%)

– 1st Serve Points Won: 19/28 (68%) vs 29/45 (64%)

– 2nd Serve Points Won: 16/35 (46%) vs 21/30 (70%)

– Break Points Saved: 2/5 (40%) vs 5/6 (83%)

– Service Games Played: 10 vs 11

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 16/45 (36%) vs 9/28 (32%)

– 2nd Serve Return Points Won: 9/30 (30%) vs 19/35 (54%)

– Break Points Converted: 1/6 (17%) vs 3/5 (60%)

– Return Games Played: 11 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 7/13 (54%) vs 6/10 (60%)

– Winners: 8 vs 15

– Unforced Errors: 16 vs 13

– Service Points Won: 35/63 (56%) vs 50/75 (67%)

– Return Points Won: 25/75 (33%) vs 28/63 (44%)

– Total Points Won: 60/138 (43%) vs 78/138 (57%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 199 km/h (123 mph) vs 205 km/h (127 mph)

– 1st Serve Average Speed: 186 km/h (115 mph) vs 182 km/h (113 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 151 km/h (93 mph) vs 169 km/h (105 mph)





