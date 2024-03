Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio della Terza Giornata. Out Flavio Cobolli battuto in due set da Carballes Baena

LiveTennis Youtube – Un’analisi del Movimento al servizio, rovescio e diritto di Jannik Sinner



Masters e WTA 1000 Indian Wells (USA) 🇺🇸 – 1°-2° Turno, cemento

Al BNP Paribas Open 2024, torneo di categoria ATP Masters 1000 che si svolge ad Indian Wells, California, l’Italia perde uno dei suoi rappresentanti:. Lo spagnoloha superato l’azzurro con un risultato di 6-4, 6-4 in un incontro durato un’ora e quaranta minuti. Questa vittoria catapulta Carballes Baena al secondo turno, dove affronterà il russo, numero 4 del seeding.La partita ha visto un avvio combattuto, con Cobolli costretto ad annullare tre break point. L’italiano ha avuto l’opportunità di portarsi in vantaggio, ma non è riuscito a concretizzare, lasciando così sfumare l’occasione di andare sul 2-0. Nel quinto gioco Cobolli ha perso il servizio, concedendo il break a Carballes Baena, che tuttavia ha visto l’immediata reazione dell’italiano, capace di ottenere un controbreak nel gioco successivo. Nonostante un’occasione mancata da Cobolli per portarsi sul 5-3, è stato lo spagnolo a fare il break decisivo nel nono gioco, chiudendo poi il set 6-4.

Nel secondo set, Carballes Baena ha accelerato subito, ottenendo un break precoce che gli ha permesso di portarsi sul 2-1 e successivamente confermare il vantaggio. Cobolli ha tentato di rimanere in partita, ma un ulteriore break dello spagnolo nel settimo gioco ha dilatato il distacco, portando Carballes Baena a servire per il match sul 5-2. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Cobolli, che è riuscito a recuperare un break e accorciare sul 4-5, Carballes Baena non ha fallito nel momento cruciale, chiudendo il match 6-4.

Cobolli (🇮🇹) vs Carballes Baena (🇪🇸)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 219 vs 270

– Aces: 4 vs 0

– Double Faults: 6 vs 1

– First Serve: 31/62 (50%) vs 50/70 (71%)

– 1st Serve Points Won: 22/31 (71%) vs 32/50 (64%)

– 2nd Serve Points Won: 12/31 (39%) vs 11/20 (55%)

– Break Points Saved: 4/8 (50%) vs 3/5 (60%)

– Service Games Played: 10 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 18/50 (36%) vs 9/31 (29%)

– 2nd Serve Return Points Won: 9/20 (45%) vs 19/31 (61%)

– Break Points Converted: 2/5 (40%) vs 4/8 (50%)

– Return Games Played: 10 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 11/19 (58%) vs 6/7 (86%)

– Winners: 22 vs 7

– Unforced Errors: 24 vs 15

– Service Points Won: 34/62 (55%) vs 43/70 (61%)

– Return Points Won: 27/70 (39%) vs 28/62 (45%)

– Total Points Won: 61/132 (46%) vs 71/132 (54%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 211 km/h (131 mph) vs 202 km/h (125 mph)

– 1st Serve Average Speed: 183 km/h (113 mph) vs 177 km/h (109 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 164 km/h (101 mph) vs 143 km/h (88 mph)

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thanasi Kokkinakis vs [3] Jannik Sinner



ATP Indian Wells Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 3 0 Jannik Sinner [3] Jannik Sinner [3] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-4 → 0-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Iga Swiatek vs Danielle Collins (non prima ore: 22:00)



WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Danielle Collins Danielle Collins 0 3 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [25] Donna Vekic vs [WC] Caroline Wozniacki



WTA Indian Wells Donna Vekic [25] • Donna Vekic [25] 0 6 3 0 Caroline Wozniacki Caroline Wozniacki 0 7 6 0 Vincitore: Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Donna Vekic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Donna Vekic 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Matteo Arnaldi vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 03:00)



ATP Indian Wells Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 0 1 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [4] Elena Rybakina vs [LL] Nadia Podoroska (non prima ore: 05:00)



WTA Indian Wells Kayla Day Kayla Day 0 6 4 0 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 0 7 6 0 Vincitore: Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Kayla Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Kayla Day 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Kayla Day 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kayla Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kayla Day 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Kayla Day 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Kayla Day 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Jelena Ostapenko vs Angelique Kerber



WTA Indian Wells Jelena Ostapenko [10] Jelena Ostapenko [10] 7 3 3 Angelique Kerber Angelique Kerber 5 6 6 Vincitore: Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Angelique Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Angelique Kerber 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Angelique Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Angelique Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [5] Andrey Rublev vs Andy Murray



ATP Indian Wells Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 7 6 Andy Murray Andy Murray 6 1 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 A. Murray 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Murray 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [16] Ben Shelton vs [WC] Jakub Mensik



ATP Indian Wells Ben Shelton [16] Ben Shelton [16] 4 6 6 Jakub Mensik Jakub Mensik 6 3 4 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 B. Shelton 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Mensik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Katie Volynets vs [6] Ons Jabeur (non prima ore: 03:00)



WTA Indian Wells Katie Volynets Katie Volynets 0 6 6 0 Ons Jabeur [6] Ons Jabeur [6] 0 4 4 0 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [18] Frances Tiafoe vs Dusan Lajovic



ATP Indian Wells Frances Tiafoe [18] Frances Tiafoe [18] 6 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 3 3 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-1 → 4-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taro Daniel vs [10] Alex de Minaur



ATP Indian Wells Taro Daniel Taro Daniel 1 2 Alex de Minaur [10] Alex de Minaur [10] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-5 → 1-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Daniel 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [6] Alexander Zverev vs Christopher O’Connell



ATP Indian Wells Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 4 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Zverev 40-A 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [Q] Lucas Pouille vs [11] Stefanos Tsitsipas



ATP Indian Wells Lucas Pouille Lucas Pouille 3 2 Stefanos Tsitsipas [11] Stefanos Tsitsipas [11] 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Pouille 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-4 → 2-5 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Pouille 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [12] Beatriz Haddad Maia vs [Q] Rebecca Sramkova (non prima ore: 03:00)



WTA Indian Wells Beatriz Haddad Maia [12] Beatriz Haddad Maia [12] 0 7 6 0 Rebecca Sramkova • Rebecca Sramkova 0 5 2 0 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebecca Sramkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [18] Madison Keys vs [Q] Hailey Baptiste



WTA Indian Wells Madison Keys [18] Madison Keys [18] 6 4 7 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 4 6 6 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Bernarda Pera vs [7] Marketa Vondrousova



WTA Indian Wells Bernarda Pera • Bernarda Pera 0 0 2 0 Marketa Vondrousova [7] Marketa Vondrousova [7] 0 6 6 0 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Bernarda Pera 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Elisabetta Cocciaretto vs Peyton Stearns (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 3 2 0 Peyton Stearns • Peyton Stearns 0 6 6 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Botic van de Zandschulp vs [PR] Denis Shapovalov



ATP Indian Wells Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 1 4 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 6 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-5 → 1-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-4 → 0-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



ATP Indian Wells Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda 6 6 3 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 3 7 10 Vincitore: Glasspool / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 F. Auger-Aliassime / Korda 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 2-7 df 2-8 2-9 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 df 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Rojer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime / Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 L. Glasspool / Rojer 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 3-1 → 4-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0

5. [WC] Brandon Nakashima vs [32] Jiri Lehecka



ATP Indian Wells Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 3 4 Jiri Lehecka [32] Jiri Lehecka [32] 3 6 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Lehecka 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Lehecka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Shevchenko vs [22] Francisco Cerundolo



ATP Indian Wells Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 0 2 1 Francisco Cerundolo [22] • Francisco Cerundolo [22] 0 6 3 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cerundolo 1-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [WC] Aleksandar Kovacevic vs Zhizhen Zhang



ATP Indian Wells Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 7 3 5 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 7 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 df 30-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 df ace 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 Z. Zhang 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 Z. Zhang 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Zhang 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-5 → 3-5 Z. Zhang 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace ace 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 Z. Zhang 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace ace 1-3 → 1-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A ace 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 Z. Zhang 15-0 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 0-2 → 0-3 A. Kovacevic 0-15 df 0-30 df 0-40 ace ace 0-1 → 0-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* ace 2*-1 3*-1 ace 4-1* ace 5-1* df 5*-2 6*-2 ace ace 6-6 → 7-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A ace ace 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 Z. Zhang 15-0 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 df 0-40 ace 15-40 ace ace 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

3. Fabian Marozsan vs [24] Nicolas Jarry



ATP Indian Wells Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 7 6 Nicolas Jarry [24] Nicolas Jarry [24] 6 5 4 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Jarry 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 2-4 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

4. [20] Alexander Bublik vs [Q] Juncheng Shang



ATP Indian Wells Alexander Bublik [20] Alexander Bublik [20] 6 6 Juncheng Shang Juncheng Shang 4 1 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Shang 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 J. Shang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 A. Bublik 15-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 J. Shang 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 J. Shang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace 3-1 → 4-1 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Shang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Bublik 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

5. [15] Karen Khachanov vs [Q] Thiago Seyboth Wild



ATP Indian Wells Karen Khachanov [15] Karen Khachanov [15] 1 5 Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 6 7 Vincitore: Seyboth Wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Seyboth Wild 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 T. Seyboth Wild 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [31] Felix Auger-Aliassime vs [Q] Constant Lestienne



ATP Indian Wells Felix Auger-Aliassime [31] Felix Auger-Aliassime [31] 6 6 Constant Lestienne Constant Lestienne 4 1 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-1 → 6-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 5-1 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Lestienne 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [Q] Hugo Grenier vs Alexandre Muller (non prima ore: 21:00)



ATP Indian Wells Hugo Grenier Hugo Grenier 6 5 Alexandre Muller Alexandre Muller 7 7 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 H. Grenier 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 H. Grenier 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Grenier 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Grenier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Grenier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Viktoriya Tomova vs Sofia Kenin



WTA Indian Wells Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 0 6 7 0 Sofia Kenin Sofia Kenin 0 4 6 0 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 5*-3 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Tatjana Maria vs [13] Jasmine Paolini



WTA Indian Wells Tatjana Maria Tatjana Maria 0 3 3 0 Jasmine Paolini [13] • Jasmine Paolini [13] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

5. [21] Anna Kalinskaya vs [Q] Taylor Townsend



WTA Indian Wells Anna Kalinskaya [21] Anna Kalinskaya [21] 7 3 6 Taylor Townsend Taylor Townsend 5 6 4 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Alejandro Davidovich Fokina / Andreas Mies



ATP Indian Wells Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 2 6 11 Alejandro Davidovich Fokina / Andreas Mies Alejandro Davidovich Fokina / Andreas Mies 6 2 9 Vincitore: Mahut / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 N. Mahut / Roger-Vasselin 1-0 1-1 2-1 df 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 ace 8-7 8-8 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Davidovich Fokina / Mies 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina / Mies 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina / Mies 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Davidovich Fokina / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina / Mies 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina / Mies 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 ace 2-1 → 2-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina / Mies 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Pavel Kotov vs Alejandro Tabilo (non prima ore: 21:00)



ATP Indian Wells Pavel Kotov Pavel Kotov 6 3 5 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 4 6 7 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Tabilo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 P. Kotov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Kotov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Flavio Cobolli vs Roberto Carballes Baena



ATP Indian Wells Flavio Cobolli Flavio Cobolli 4 4 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 6 6 Vincitore: Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Yannick Hanfmann vs [27] Tallon Griekspoor



ATP Indian Wells Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 3 3 Tallon Griekspoor [27] Tallon Griekspoor [27] 6 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [25] Jan-Lennard Struff vs Borna Coric



ATP Indian Wells Jan-Lennard Struff [25] Jan-Lennard Struff [25] 6 6 7 Borna Coric Borna Coric 7 2 6 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* ace 6-6 → 7-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 6-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 3-1 B. Coric 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 3-0 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 B. Coric 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. Coric 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yulia Putintseva vs [15] Ekaterina Alexandrova



WTA Indian Wells Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 7 6 0 Ekaterina Alexandrova [15] • Ekaterina Alexandrova [15] 0 5 1 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Diana Shnaider vs Ana Bogdan (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Diana Shnaider Diana Shnaider 5 7 6 Ana Bogdan Ana Bogdan 7 6 3 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Nicolas Moreno De Alboran vs [Q] Lukas Klein



ATP Indian Wells Nicolas Moreno De Alboran Nicolas Moreno De Alboran 6 4 Lukas Klein Lukas Klein 7 6 Vincitore: Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Klein 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Klein 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 L. Klein 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Klein 15-0 30-0 4-3 → 4-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Klein 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 N. Moreno De Alboran 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 L. Klein 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Marie Bouzkova vs [28] Anastasia Potapova



WTA Indian Wells Marie Bouzkova Marie Bouzkova 0 5 1 0 Anastasia Potapova [28] Anastasia Potapova [28] 0 7 6 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. Camila Giorgi vs [26] Linda Noskova



WTA Indian Wells Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 3 5 0 Linda Noskova [26] Linda Noskova [26] 0 6 7 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Giorgi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

6. [OSE] Sorana Cirstea / Donna Vekic vs [6] Demi Schuurs / Luisa Stefani (non prima ore: TBA – NB 5pm)



WTA Indian Wells Sorana Cirstea / Donna Vekic Sorana Cirstea / Donna Vekic 0 2 4 0 Demi Schuurs / Luisa Stefani [6] • Demi Schuurs / Luisa Stefani [6] 0 6 6 0 Vincitore: Schuurs / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Sorana Cirstea / Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Sorana Cirstea / Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Sorana Cirstea / Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sorana Cirstea / Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea / Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Sorana Cirstea / Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Sorana Cirstea / Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea / Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea / Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Nuria Parrizas Diaz vs [22] Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Indian Wells Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 0 3 1 0 Anastasia Pavlyuchenkova [22] Anastasia Pavlyuchenkova [22] 0 6 6 0 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Varvara Gracheva vs Yue Yuan (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 4 1 0 Yue Yuan Yue Yuan 0 6 6 0 Vincitore: Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Nao Hibino vs [17] Veronika Kudermetova



WTA Indian Wells Nao Hibino Nao Hibino 0 1 5 0 Veronika Kudermetova [17] Veronika Kudermetova [17] 0 6 7 0 Vincitore: Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 1-5 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [31] Marta Kostyuk vs [Q] Mai Hontama



WTA Indian Wells Marta Kostyuk [31] Marta Kostyuk [31] 0 6 6 0 Mai Hontama • Mai Hontama 0 4 2 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mai Hontama 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 Mai Hontama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mai Hontama 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Mai Hontama 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Mai Hontama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs Greet Minnen / Monica Niculescu



WTA Indian Wells Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 6 5 11 Greet Minnen / Monica Niculescu Greet Minnen / Monica Niculescu 3 7 9 Vincitore: Dolehide / Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Greet Minnen / Monica Niculescu 9-11 1-0 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Greet Minnen / Monica Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Greet Minnen / Monica Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6. [WC] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova (non prima ore: TBA – NB 5pm)