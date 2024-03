Da indian Wells: Jannik Sinner “Abbiamo tanti grandi giocatori e per me è un piacere e un onore far parte di questo gruppo che cerca di spingere gli altri a migliorarsi”

Jannik Sinner, la nuova stella del tennis italiano, si prepara al suo debutto al BNP Paribas Open di Indian Wells contro Thanasi Kokkinakis, previsto per venerdì. La stagione 2024 del giovane talento italiano si è aperta con la conquista del suo primo titolo del Grande Slam agli Australian Open, dove ha sconfitto campioni del calibro di Novak Djokovic e Daniil Medvedev negli ultimi due turni. Il successo non si è fermato in Australia: due settimane dopo, Sinner ha alzato il trofeo ATP 500 a Rotterdam, perdendo solo un set lungo il cammino.

Questi trionfi hanno proiettato l’italiano al terzo posto della classifica ATP, la più alta mai raggiunta in carriera, con la possibilità di superare Carlos Alcaraz per il secondo posto, a patto di eguagliare o migliorare il risultato dello spagnolo a Indian Wells. Nonostante uno straordinario inizio d’anno, con 12 vittorie e nessuna sconfitta, Sinner vede ancora ampio margine di miglioramento.

“Il tennis è uno sport fantastico perché puoi sempre fissare nuovi obiettivi”, ha dichiarato Sinner nella conferenza stampa pre-torneo di mercoledì. “Non importa quale titolo tu vinca, la settimana successiva è un’altra opportunità per fare qualcosa di grande. Sono motivato a migliorare il mio ranking, ma ancor più a diventare un giocatore di tennis migliore ogni settimana. Continueremo a lavorare, indipendentemente dai risultati dei tornei, con l’obiettivo di raggiungere il 100% in ogni aspetto.”

LiveTennis Youtube – Jannik Sinner gioca con il figlio di Rafael Nadal



Il trionfo agli Australian Open è stato naturalmente festeggiato da Sinner e dal suo team, guidato dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ma la celebrazione è stata breve, con il trofeo ora esposto nel suo “piccolissimo” appartamento a Monaco.

“Il reset è avvenuto rapidamente. Sono stato impegnato due giorni a Roma, ma ero già in palestra a lavorare. Credo che bisogna vivere il momento, sia esso positivo o negativo, ma poi è necessario ripartire e lavorare duro ogni giorno”, ha spiegato Sinner, offrendo una visione della sua filosofia personale e professionale.

La straordinaria forma di Sinner non è un fulmine a ciel sereno: il suo bilancio negli ultimi 26 incontri parla di 25 vittorie, inclusi tre successi che hanno portato l’Italia al titolo nella Davis Cup dello scorso anno. Il successo di Sinner non solo ha ispirato altri giocatori italiani, come Jasmine Paolini ha ammesso, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescita del tennis in Italia, un movimento che ha visto protagonisti Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Matteo Berrettini e Fabio Fognini.

“Abbiamo tanti grandi giocatori e per me è un piacere e un onore far parte di questo gruppo che cerca di spingere gli altri a migliorarsi, offrendo prospettive diverse. Mi sento molto fortunato a essere in questa posizione e spero di poter aiutare in qualche modo”, ha concluso Sinner.





Francesco Paolo Villarico