Vittoria di Navarro-Shelton alla Eisenhower Cup di Indian Wells. Sconfitti in finale Tsitsipas-Badosa (Video)

Otto coppie si sono riunite questa notte in Italia nel complesso di Indian Wells per far parte dello spettacolo abituale che la compagnia TieBreak Tens organizza ogni volta che il calendario ci presenta un evento misto.

E miste erano anche le coppie, mettendo in palio la celebre Eisenhower Cup. Dopo aver visto come si sviluppava il tabellone, alla fine Badosa-Tsitsipas e Navarro-Shelton si sono incontrati in finale, con la vittoria che è andata alla coppia statunitense con il punteggio di 10-8.





Marco Rossi