La Hopman Cup rinviata al 2025 a causa della prossimità con i Giochi Olimpici di Parigi

Gli organizzatori della Hopman Cup hanno annullato l’edizione 2024. L’organizzazione ha comunicato sui propri canali social la ragione della cancellazione dell’evento, in cui diverse nazioni si contendono il titolo: “In collaborazione con la ITF, abbiamo deciso di mettere in pausa la Hopman Cup di quest’anno a causa della sua prossimità con i Giochi Olimpici.

Siamo entusiasti all’idea di accogliervi nuovamente nel 2025: ci vediamo sulla Costa Azzurra”. Carlos Alcaraz e Paula Badosa erano previsti come rappresentanti della Spagna, ma ora dovranno aspettare fino all’anno prossimo per giocare l’evento che dallo scorso anno iniziava nel mese di luglio, invece, precedentemente in Gennaio a Perth, in Australia.





Marco Rossi