Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Sara Errani nel Md. In campo Luca Nardi nel turno decisivo delle quali (LIVE)

Sara Errani ha ottenuto la qualificazione per il main draw del “BNP Paribas Open”, marcando così la presenza di sei tenniste italiane in questa prestigiosa competizione. Il torneo, che rappresenta il terzo WTA 1000 della stagione ed è un combined con il primo ATP Masters 1000 del 2024, si svolge sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden in California, con un montepremi complessivo di 9.258.080 dollari.

Errani, veterana di 36 anni originaria di Massa Lombarda e posizionata al numero 100 del ranking mondiale, si è distinta nelle qualificazioni come la nona testa di serie. Ha iniziato il suo percorso battendo in due set la serba Krunic, numero 630 del ranking WTA ma partecipante con il ranking protetto, per poi affrontare nel turno decisivo l’australiana Arina Rodionova, numero 104 del mondo e 17ª testa di serie. Errani ha dominato il match, vincendo con il punteggio di 64 60 in poco più di un’ora di gioco.

Questa qualificazione segna la quattordicesima partecipazione di Errani a Indian Wells, considerando sia le qualificazioni che il tabellone principale, con il suo miglior risultato registrato nei quarti di finale del 2013, quando fu fermata da Sharapova. La sua performance attesta non solo la tenacia e la volontà che continua a dimostrare sul campo, ma anche l’importante presenza italiana in uno dei tornei più ricchi e seguiti del circuito internazionale.

ATP Indian Wells Ethan Quinn Ethan Quinn 4 6 6 Andrea Vavassori [23] Andrea Vavassori [23] 6 1 2 Vincitore: Quinn

1. [WC] Ethan Quinnvs [23] Andrea Vavassori

2. [2] Bernarda Pera vs [16] Camila Osorio (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Bernarda Pera [2] Bernarda Pera [2] 6 3 6 Camila Osorio [16] Camila Osorio [16] 2 6 1 Vincitore: Pera

3. [4] Taylor Townsend vs [WC] Clervie Ngounoue (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Taylor Townsend [4] • Taylor Townsend [4] 0 1 Clervie Ngounoue Clervie Ngounoue 0 1

4. Denis Kudla vs [24] Emilio Nava



STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Thiago Seyboth Wild vs [20] Liam Broady



ATP Indian Wells Thiago Seyboth Wild [1] Thiago Seyboth Wild [1] 6 6 Liam Broady [20] Liam Broady [20] 1 1 Vincitore: Seyboth Wild

2. Linda Fruhvirtova vs [15] Rebeka Masarova (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 0 1 5 0 Rebeka Masarova [15] Rebeka Masarova [15] 0 6 7 0 Vincitore: Masarova

3. [11] Clara Tauson vs [23] Hailey Baptiste (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Clara Tauson [11] • Clara Tauson [11] 30 5 Hailey Baptiste [23] Hailey Baptiste [23] 30 4

4. [11] Luca Nardi vs [13] David Goffin



STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lukas Klein vs Zachary Svajda



ATP Indian Wells Lukas Klein Lukas Klein 6 6 6 Zachary Svajda Zachary Svajda 4 7 3 Vincitore: Klein

2. Mai Hontama vs Claire Liu (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Mai Hontama Mai Hontama 30 6 5 5 Claire Liu • Claire Liu 40 1 7 2

3. [8] Kayla Day vs [14] Erika Andreeva (non prima ore: 23:00)



4. Juncheng Shang vs Facundo Bagnis



STADIUM 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Benjamin Hassan vs Shintaro Mochizuki



ATP Indian Wells Benjamin Hassan Benjamin Hassan 4 6 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 7 Vincitore: Mochizuki

2. [9] Sara Errani vs [17] Arina Rodionova (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Sara Errani [9] Sara Errani [9] 0 6 6 0 Arina Rodionova [17] • Arina Rodionova [17] 0 4 0 0 Vincitore: Errani

3. Storm Hunter vs [WC] Robin Montgomery (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Storm Hunter Storm Hunter 0 6 0 Robin Montgomery • Robin Montgomery 0 3 1

4. [6] Jurij Rodionov vs Nicolas Moreno De Alboran



STADIUM 8 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alex Molcan vs Hugo Grenier



ATP Indian Wells Alex Molcan Alex Molcan 3 2 Hugo Grenier Hugo Grenier 6 6 Vincitore: Grenier

2. [3] Nao Hibino vs Su-Wei Hsieh (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Nao Hibino [3] Nao Hibino [3] 2 6 6 Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 6 1 2 Vincitore: Hibino

3. H. Dart vs [WC] Liv Hovde (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Harriet Dart [10] • Harriet Dart [10] 15 2 2 Liv Hovde Liv Hovde 30 6 1

4. [WC] Lucas Pouille vs [22] Harold Mayot



STADIUM 9 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Sumit Nagal vs [Alt] Seongchan Hong



ATP Indian Wells Sumit Nagal [8] Sumit Nagal [8] 6 2 6 Seongchan Hong Seongchan Hong 2 6 7 Vincitore: Hong

2. Rebecca Sramkova vs Jessika Ponchet (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 2 6 7 Jessika Ponchet Jessika Ponchet 6 2 6 Vincitore: Sramkova

3. [5] Nadia Podoroska vs Nuria Parrizas Diaz (non prima ore: 23:00)



4. [9] Constant Lestienne vs [14] Vit Kopriva



