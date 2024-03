Indian Wells 2024: Djokovic e Sabalenka, i favoriti secondo Tommy Haas

Il torneo di Indian Wells si avvicina e con esso crescono le aspettative e le previsioni su chi si aggiudicherà il prestigioso titolo nel deserto californiano. Tommy Haas, direttore del torneo e illustre ex tennista, non ha esitato a rivelare i suoi favoriti per la vittoria finale, sia nel singolare maschile che femminile. Secondo Haas, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka sono i principali candidati al trionfo.

Djokovic, numero 1 del mondo, non vince a Indian Wells dal 2016, ma rimane il recordman di titoli insieme a Roger Federer, con cinque vittorie all’attivo. La sua assenza nelle ultime edizioni non ha fatto altro che accrescere l’attesa per il suo ritorno, considerato da molti come il grande favorito. Haas ha sottolineato l’importanza di Djokovic nel panorama tennistico mondiale.

“È chiaro che Djokovic è sempre il favorito, indipendentemente dal torneo in cui gioca”, ha dichiarato Haas a Eurosport. “La sua storia di successi a Indian Wells lo precede, ma etichettare come ‘fallimenti’ i suoi eventuali insuccessi mi sembra eccessivo. Ricordiamo che raggiungere le semifinali, come è accaduto all’Open d’Australia, è comunque un risultato notevole.”

Per quanto riguarda il singolare femminile, Haas ha posto l’accento su Aryna Sabalenka, recente vincitrice dell’Open d’Australia e giocatrice di grande potenza, come la principale candidata al titolo, nonostante Iga Swiatek occupi attualmente la prima posizione nel ranking WTA. “Sabalenka ha dimostrato di avere un gioco potente e efficace, particolarmente adatto alle condizioni di gioco di Indian Wells. Il suo successo in Australia e la sua capacità di muoversi bene in campo la rendono la favorita per il titolo”, ha spiegato Haas.





Marco Rossi