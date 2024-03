Masters e WTA 1000 Indian Wells: Ecco le teste di serie del singolare maschile e femminile

La tensione monta mentre ci avviciniamo alla rivelazione dei tabelloni principali (domani alle ore 24, tra lunedì e martedi), sia maschile che femminile, per l’edizione 2024 di Indian Wells, il primo evento Masters 1000 del circuito ATP-WTA. Questo torneo, uno dei più attesi dell’anno, promette di risolvere numerosi interrogativi e di offrire spettacolo ed emozioni.

Tra i candidati principali al titolo, Novak Djokovic e Iga Swiatek guidano le previsioni, sebbene non siano gli unici favoriti. La stagione scorsa ha visto Carlos Alcaraz trionfare nel torneo maschile, superando Daniil Medvedev in una finale che non ha riservato particolari difficoltà. Nel settore femminile, invece, Elena Rybakina ha sorpreso Aryna Sabalenka in una finale più combattuta.

Quest’anno, oltre ai nomi già citati, Jannik Sinner si presenta come l’uomo da battere nel circuito ATP dopo aver chiuso la stagione 2023 con risultati eccellenti sulle superfici dure e aver iniziato il 2024 vincendo il suo primo Grande Slam all’Open d’Australia. Nel circuito femminile, Coco Gauff, giocando in casa, cerca di sfruttare il vantaggio della fiducia aggiuntiva che questo comporta.

Tra gli altri giocatori da tenere d’occhio figurano Arthur Fils, Gael Monfils, Andy Murray, Stan Wawrinka e Rafael Nadal, quest’ultimo in ritorno dopo un’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi dal torneo di Brisbane.

🇺🇸 Teste di serie Maschili

1. 🇷🇸 Novak Djokovic

2. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

3. 🇮🇹 Jannik Sinner

4. 🇷🇺 Daniil Medvedev

5. 🇩🇪 Alexander Zverev

6. 🇷🇺 Andrey Rublev

7. 🇩🇰 Holger Rune

8. 🇵🇱 Hubert Hurkacz

9. 🇳🇴 Casper Ruud

10. 🇦🇺 Alex De Miñaur

11. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

12. 🇺🇸 Taylor Fritz

13. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

14. 🇫🇷 Ugo Humbert

15. 🇷🇺 Karen Khachanov

16. 🇺🇸 Ben Shelton

17. 🇺🇸 Tommy Paul

18. 🇺🇸 Frances Tiafoe

19. 🇰🇿 Alexander Bublik

20. 🇫🇷 Adrian Mannarino

21. 🇦🇷 Sebastián Báez

22. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo

23. 🇪🇸 Alejandro Davidovich

24. 🇨🇱 Nicolás Jarry

25. 🇩🇪 Jan-Lennard Struff

26. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

27. 🇳🇱 Tallon Griekspoor

28. 🇬🇧 Cameron Norrie

29. 🇺🇸 Sebastian Korda

30. 🇦🇷 Tomás Martín Etcheverry

31. 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

32. 🇨🇿 Jiri Lehecka

1. 🇵🇱 Iga Swiatek2. 🇧🇾 Aryna Sabalenka3. 🇺🇸 Coco Gauff4. 🇰🇿 Elena Rybakina5. 🇺🇸 Jessica Pegula6. 🇹🇳 Ons Jabeur7. 🇨🇿 Marketa Vondrousova8. 🇨🇳 Qinwen Zheng9. 🇬🇷 Maria Sakkari10. 🇱🇻 Jelena Ostapenko11. 🇷🇺 Daria Kasatkina12. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia14. 🇷🇺 Ludmila Samsonova15. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova16. 🇺🇦 Elina Svitolina17. 🇷🇺 Veronika Kudermetova18. 🇺🇸 Madison Keys19. 🇷🇴 Sorana Cirstea20. 🇺🇸 Emma Navarro21. 🇷🇺 Anastasia Pavlyuchenkova22. 🇷🇺 Anna Kalinskaya23. 🇫🇷 Caroline Garcia24. 🇧🇪 Elise Mertens25. 🇨🇿 Linda Noskova26. 🇧🇾 Victoria Azarenka27. 🇺🇦 Dayana Yastremska28. 🇺🇦 Marta Kostyuk29. 🇷🇺 Anastasia Potapova30. 🇨🇦 Leylah Fernandez31. 🇺🇦 Anhelina Kalinina32. 🇬🇧 Katie Boulter





Marco Rossi