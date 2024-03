ATP 500 Acapulco: De Minaur supera Tsitsipas per la prima volta mentre Rune si conferma tra i semifinalisti (Video)

Alex De Minaur, numero 9 del mondo e campione in carica dell’ATP 500 di Acapulco, continua a inseguire il sogno di diventare il primo tennista a difendere il titolo in questo torneo da quando l’evento è stato trasferito sul cemento, nel 2014. Questo venerdì si è qualificato per le semifinali grazie a una vittoria molto speciale!

L’australiano di 25 anni ha sconfitto il suo coetaneo Stefanos Tsitsipas, numero 12 ATP, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-3, ottenendo così la sua prima vittoria sul greco in 11 tentativi a livello ATP, come lui stesso ha tenuto a sottolineare al termine dell’incontro.

In semifinale, De Minaur si confronterà con il britannico Jack Draper, numero 50 ATP e di 22 anni, che ha superato nei quarti il serbo Miomir Kecmanovic (numero 53), con il punteggio di 6-2, 6-2, in poco più di un’ora. Demon ha vinto entrambi i precedenti incontri contro Draper, ma sempre in maniera molto combattuta.

Holger Rune, numero sette del mondo e nuovamente sotto la guida del coach francese Patrick Mouratoglou, sta rapidamente ritrovando la strada del successo e giovedì sera si è qualificato per il secondo anno consecutivo per le semifinali dell’ATP 500 di Acapulco. Queste sono le 16esime semifinali nella carriera del danese di soli 20 anni — le terze nel 2024, dopo Brisbane e Montpellier, questi eventi erano ATP 250.

Il danese, che ha avuto una settimana non spettacolare ma molto pragmatica, ha battuto nei quarti di finale il tedesco Dominik Koepfer, numero 58 ATP, con il punteggio di 7-6(2), 7-6(0), in due ore. Il nordico ha servito per chiudere entrambi i set in anticipo, ma ha poi giocato due eccellenti tiebreak, confermando due tendenze positive nel 2024: quella nei tiebreak (7-2) e quella negli incontri vinti dopo aver conquistato il primo set (10-0). In semifinale, Rune attende il norvegese Casper Ruud (numero 11 ATP) che ha sconfitto in tre set l’americano Ben Shelton (numero 17) al termine di una partita molto lottata.





