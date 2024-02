L’incredibile dichiarazione della direttrice del torneo di Santiago sulla qualità dei campi

“I rimbalzi falsi fanno sì che le partite siano più divertenti”. Questa l’incredibile e sconcertante dichiarazione di Catalina Fillol, direttrice del torneo 250 di Santiago, in risposta all’ondata di polemiche sulle pessime condizioni dei campi in terra battuta preparati per il maggior evento tennistico in Cile. Abbiamo riportato ieri due video che riprendevano alcuni dei rimbalzi falsi sui campi dell’Open del Cile, palle diventate ingiocabili per la scarsa qualità del manto in terra battuta. I giocatori si sono lamentati a più riprese, i giornalisti presenti – anche quelli nazionali – non hanno potuto che sottolineare l’inadeguatezza delle condizioni di gioco, e ovviamente sul web la polemica è montata arrivando ad ogni angolo del globo.

La direttrice del torneo cileno si è così espressa, difendendo il loro operato, come riporta il collega Jose Moron. “Sappiamo che la terra battuta è una superficie molto più stimolante. Le partite sono molto più lunghe e intense, i punti sono più combattuti e effettivamente ci sono questi rimbalzi falsi, però tutto questo fa sì che le partite siano più divertenti”.

Parole sorprendenti, che sicuramente provocheranno varie reazioni nel mondo della racchetta. Oggi scenderà in campo anche Luciano Darderi, entrato nel main draw con una wild card, contro il qualificato argentino Juan Manuel Cerundolo, in palio un posto nei quarti di finale. La speranza è che la partita dell’azzurro, lanciatissimo in quest’avvio di stagione, non sia guastata da rimbalzi impossibili…

Mario Cecchi