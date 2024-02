Sonego avanza a Dubai dopo una battaglia in tre set contro Nagal. Domani sfiderà Daniil Medvedev (con il programma completo del secondo turno)

Nel torneo ATP 500 di Dubai, Lorenzo Sonego ha affrontato un esordio impegnativo ma alla fine ha ottenuto la vittoria contro l’indiano Sumit Nagal, numero 97 del mondo. La partita, durata due ore e diciannove minuti, si è conclusa con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-1 a favore del tennista piemontese. Sonego, originario di Torino, ha incontrato delle difficoltà nel finale del secondo set, ma ha saputo reagire con determinazione nel decisivo terzo set.

Il prossimo avversario di Sonego sarà il russo Daniil Medvedev, numero uno del seeding. Medvedev arriva a questo incontro dopo aver superato Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-3, 7-5. Finora, nei confronti diretti tra Sonego e Medvedev, il tennista russo ha avuto la meglio in entrambe le occasioni.

Il primo set ha visto un andamento equilibrato fino al settimo gioco, quando Sonego è riuscito a convertire il terzo break point a suo favore, sfruttando un errore di Nagal. Nonostante un’opportunità di controbreak per l’indiano, Sonego ha mantenuto il vantaggio, chiudendo il set 6-4.

Il secondo set è proseguito in equilibrio fino agli ultimi giochi, quando Sonego ha concesso un break a Nagal, che ha saputo approfittarne per aggiudicarsi il set 7-5. Tuttavia, nel terzo set Sonego ha preso immediatamente il comando, realizzando un break all’inizio e prendendo il largo fino al 4-1. Con un ulteriore break nel settimo gioco, ha chiuso il set 6-1, sigillando la vittoria.

Durante il match contro Nagal, Sonego ha messo in mostra una solida performance, con 33 colpi vincenti, di cui sette ace, e un’efficacia superiore all’80% con la prima di servizio. Nagal, da parte sua, ha mantenuto un gioco regolare, totalizzando 8 vincenti e concedendo 10 opportunità di break a Sonego.

L’incontro con Medvedev rappresenta una sfida significativa per Sonego, che cerca di migliorare il proprio bilancio nei confronti diretti con il giocatore russo. Dopo l’intensa battaglia contro Nagal, il tennista italiano si appresta a un confronto di alto livello, consapevole delle difficoltà ma anche delle opportunità che un match contro il numero uno del seeding può presentare.

ATP Dubai Sumit Nagal Sumit Nagal 4 7 1 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 5 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 S. Nagal 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 260 vs 300

– Aces: 1 vs 7

– Double Faults: 2 vs 3

– First Serve: 58/93 (62%) vs 49/72 (68%)

– 1st Serve Points Won: 39/58 (67%) vs 42/49 (86%)

– 2nd Serve Points Won: 20/35 (57%) vs 12/23 (52%)

– Break Points Saved: 7/11 (64%) vs 1/2 (50%)

– Service Games Played: 15 vs 14

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 7/49 (14%) vs 19/58 (33%)

– 2nd Serve Return Points Won: 11/23 (48%) vs 15/35 (43%)

– Break Points Converted: 1/2 (50%) vs 4/11 (36%)

– Return Games Played: 14 vs 15

POINT STATS:

– Net Points Won: 16/19 (84%) vs 19/24 (79%)

– Winners: 8 vs 33

– Unforced Errors: 9 vs 8

– Service Points Won: 59/93 (63%) vs 54/72 (75%)

– Return Points Won: 18/72 (25%) vs 34/93 (37%)

– Total Points Won: 77/165 (47%) vs 88/165 (53%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 196 km/h (121 mph) vs 219 km/h (136 mph)

– 1st Serve Average Speed: 176 km/h (109 mph) vs 196 km/h (121 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 141 km/h (87 mph) vs 161 km/h (100 mph)

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Arthur Cazaux vs [2] Andrey Rublev

2. Andy Murray vs [5] Ugo Humbert (non prima ore: 13:00)

3. [1] Daniil Medvedev vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 16:00)

4. [3] Hubert Hurkacz vs Christopher O’Connell

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [7] Alexander Bublik vs Tallon Griekspoor

2. Jiri Lehecka vs [4] Karen Khachanov

3. Botic van de Zandschulp vs Sebastian Korda

4. [SE] Jakub Mensik vs [8] Alejandro Davidovich Fokina

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs [3] Jamie Murray / Michael Venus

2. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek

3. Tallon Griekspoor / Jan-Lennard Struff vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin





Francesco Paolo Villarico