Challenger Phoenix, Santiago, Székesfehérvár e Amburgo 1: Entry list Md e Qualificazioni. Matteo Berrettini certo di avere la wild card

Gli occhi sono puntati su Phoenix, dove, nella seconda settimana del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, si terrà un evento Challenger di categoria 175. Questo torneo, in programma dal 12 al 17 marzo, avrà tra i suoi protagonisti un nome di spicco del tennis italiano: Matteo Berrettini.

Berrettini, figura di primo piano nel panorama tennistico internazionale, ha annunciato durante una conferenza stampa la sua partecipazione al torneo di Phoenix. L’azzurro, non iscritto originariamente, ha ottenuto l’accesso al tabellone principale grazie a una wild card, soluzione che già lo scorso anno gli permise di prendere parte alla competizione a seguito di un’uscita anticipata da Indian Wells. Tuttavia, l’esperienza precedente si concluse con una delusione, l’eliminazione ai quarti di finale, un risultato che l’italiano è determinato a migliorare quest’anno.

L’entry list del Challenger di Phoenix è ancora in una fase di definizione molto fluida. La peculiarità di questo torneo, che si svolge in concomitanza con le fasi avanzate di Indian Wells, comporta una variabilità significativa dei partecipanti. I giocatori che progrediranno nella seconda settimana del Masters 1000 saranno infatti costretti a ritirarsi dal Challenger, e non sono escluse ulteriori defezioni per motivi vari.

Questa situazione rende il torneo di Phoenix un campo fertile per colpi di scena e opportunità inaspettate. Per Berrettini, rappresenta una chance di riscatto immediato e di accumulo di fiducia e punti preziosi nel ranking ATP, in un momento della stagione cruciale per accumulare slancio.

– 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA – USD 175 H – Inizio martedì – 32S | 24Q | 16D

– 🇨🇱 Santiago, CHI – USD 75 CL

– 🇭🇺 Székesfehérvár, HUN – EUR 75 ICL

– 🇩🇪 Hamburg1, GER – EUR 50 IH

