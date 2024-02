Giulio Zeppieri fuori dai campi a causa di un Infortunio: Salterà la trasferta negli Stati Uniti

LiveTennis Youtube – La Favola Jordan Thompson



, a causa di un infortunio occorso durante l’ATP 500 di Dubai dovrà restare fermo per alcune settimane. Il giovane tennista italiano ha condiviso con i suoi fan la notizia del suo infortunio attraverso un messaggio che rivela la natura del problema e i suoi immediati piani futuri.

“Ciao ragazzi. Purtroppo non mi vedrete in campo in queste settimane. Mi sono fatto male all’ATP 500 di Dubai: si tratta di lesione all’adduttore destro. Salterò la trasferta negli Stati Uniti. Abbiamo già iniziato l’iter per recuperare, spero di rientrare presto. Grazie per l’affetto e il supporto che mi regalate,” ha dichiarato Zeppieri.

La lesione all’adduttore destro costringerà Zeppieri a una pausa dalle competizioni, impedendogli di partecipare ai prossimi eventi previsti negli Stati Uniti. Questo infortunio rappresenta un duro colpo per il giocatore, che si vedrà costretto a rinunciare a importanti opportunità di competizione e di crescita nel circuito.

Nonostante l’ovvia delusione, Zeppieri sembra affrontare questo momento con determinazione e positività, evidenziando l’immediato inizio dell’iter riabilitativo per accelerare il suo recupero. L’attenzione è già proiettata verso il rientro in campo, con la speranza di minimizzare l’impatto dell’assenza sulle sue prestazioni future.

Dovrebbe ritornare in campo sulla terra rossa nel prossimo mese di Aprile.





Marco Rossi