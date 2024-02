Arnaldi è la stella della notte di Acapulco! Batte Fritz all’ATP 500 messicano con una prestazione eccellente (Video)

Difesa e contrattacco, cambi di ritmo e accelerazioni vincenti, condite da palle corte e risposte ficcanti. Questo e tanto altro ancora ha mostrato in campo uno splendido Matteo Arnaldi all’esordio nell’ATP 500 di Acapulco, una sinfonia tennistica che gli vale una vittoria meravigliosa contro Taylor Fritz (n.10 ATP), 6-4 4-6 6-3 lo score conclusivo che lo porta al secondo turno del torneo messicano, dove lo aspetta un’altra partita affascinante e difficile contro Ben Shelton. Arnaldi ha giocato una partita stellare, tatticamente sublime. È riuscito a mettere in crisi la potenza dell’americano, in giornata buona ma non eccezionale al servizio, facendolo giocare su ritmi sempre diversi, difendendosi in modo straordinario e contrattaccando con precisione. Fritz può massacrarti quando prende il miglior ritmo al servizio e attacca forte con il diritto, aprendosi l’angolo. Matteo è riuscito a neutralizzare lo schema preferito del californiano rispondendo tanto e facendolo con palle di qualità, mai una uguale all’altra. Spesso ha risposto con palle basse e profonde, che il diritto molto ampio di Fritz non è riuscito ad aggredire con agio.

Impressionante la copertura del campo di Matteo, la velocità con la quale è arrivato sulle palle dell’americano, con grande controllo del corpo e in ottimo equilibrio, tirando accelerazioni lungo linea vincenti che hanno tramortito più volte il rivale. Non solo difesa: Arnaldi è stato lucidissimo nel colpire un paio di colpi da fondo campo con palle piuttosto cariche di spin e profonde, che hanno allontano Fritz dalla riga di fondo, e quindi pronto a tagliare il campo con il rovescio, alternando continuamente cross stretti, lungo linea aggressivi e pure molti back lenti difficili da spingere. Questa continuo tourbillon di variazioni, incluse molte palle corte ben eseguite, hanno portato Fritz a correre tanto, ha perso riferimenti e pure la pazienza, forzando via pallate per riprendere il controllo del gioco.

Il capolavoro di Arnaldi è stato proprio nel controllare maggiormente i tempi di gioco gestendo sapientemente tutte le sue frecce, forte anche di una condizione fisica eccellente e di una lucidità totale nella gestione di molte fasi decisive del match. Era consapevole che lasciando a Fritz il pallino del gioco sarebbe stato costretto a difese estreme e spesso subirne le bordate; per questo oltre a reggere in difesa è stato bravissimo nel rischiare, alternando continuamente soluzioni, angoli, palle fortissime ad altre lente, per spezzare il ritmo e governarlo. Ha servito discretamente, 57% di prime in campo, ma ottimo il 78% di punti vinti con la prima e anche un buon 47% con la seconda. Ma più di ogni numero, la vittoria di Matteo è arrivata con la gestione, con la lucidità delle giocate, con la continuità con la quale ha tenuto il campo e proposto palle complicate a Fritz. Quando Arnaldi ha comandato in campo lo legge bene dai 39 vincenti e soli 16 errori, foto esatta di una partita condotta con difese ottime e attacchi altrettanto ficcanti. Nel terzo set poi Matteo ha davvero comandato, si è preso tutto con una potenza e aggressività clamorosa.

Otra sorpresa en el #AMT2024, cortesía de Matteo Arnaldi, quien venció a Taylor Fritz 6-4, 4-6, 6-3. 🚨pic.twitter.com/o1CrLunUjl — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 27, 2024

La partita inizia con Arnaldi alla battuta. È subito costretto a salvare una palla break sotto le risposte aggressive dell’americano, e cede il secondo turno di battuta da 15-40, alla seconda chance. Fritz subisce un immediato contro break al termine un game molto combattuto, alla terza palla break. Il servizio non porta al californiano molti punti, mentre è assai incisivo l’azzurro con i suoi lungo linea e anche con la palla corta, che Taylor non legge e rimette a fatica. Si appoggia bene Matteo sulle palle dello statunitense, un po’ falloso in spinta, tanto che il set gira dalla parte del ligure nella parte conclusiva. Fritz serve sotto 5-4 e si ritrova 0-40, tra le ottime risposte di Arnaldi e suoi errori. Matteo chiude il parziale a suo favore per 6-4 al secondo set point. 55% di prime palle di servizio in campo per Fritz, contro il 67% di Arnaldi, ma è nello scambio per l’azzurro ha comandato, più vivace e attivo in spinta, come dimostrano i 12 vincenti (e solo 6 errori) contro il 5/5 di Taylor. Il set l’ha “fatto” Arnaldi, e vinto meritatamente.

Fritz prova a cambiare la rotta del match nelle fasi iniziali del secondo parziale: scappa avanti nel terzo game, sfruttando la seconda palla break (dal 15-40), ma il suo vantaggio dura poco. Arriva infatti per l’americano un game complicatissimo servendo sul 3-2, scivola sotto 0-40, con Arnaldi che non riesce a sfruttare ben 6 palle break in totale. Su alcune ottimo Fritz al servizio, ma un paio Matteo le spreca (un diritto d’attacco sparato lungo sulla seconda, e un rovescio sulla quinta, dopo aver sbattuto in difesa Fritz con diritto dall’angolo). È nervoso Taylor, mentre Matteo risponde e fa colpire il rivale, che alla fine cede alla settima palla break con un diritto affossato in rete che rimette il set in equilibrio sul 3 pari. Il match è in bagarre, l’azzurro con un doppio fallo sul 30 pari concede una palla break, e un rovescio lungo linea di poco fuori gli costa un nuovo break, per il 4-3 Fritz. L’americano serve per set sul 5-4, ma si ritrova sotto 0-30 sotto gli ottimi affondi in lungo linea di Matteo, che ci prova e rischia, ma un diritto gli scappa via sul 15-30 dopo un Ace di Taylor. Esagera purtroppo Arnaldi in risposta col diritto, Fritz ha il set point sul 40-30, lo sfrutta con un diritto vincente imprendibile. È salito Taylor al servizio nel parziale, ma rimpianti per Arnaldi per qualche errore di troppo in momenti decisivi.

Arnaldi scatta alla battuta nel terzo set, e trova subito una magia in recupero col polso. Commette un doppio fallo, ma con un’ottima prima di servizio al centro vince il game, può fare corsa di testa. Solido al servizio Fritz, 1 pari. Tecnicamente è forte il miglior momento del match, entrambi giocano un buon tennis, e come funziona bene la palla corta dell’azzurro, imprendibile. Nel quarto game chance per Arnaldi: sul 30 pari Fritz sparacchia via un diritto di metri, prima palla break del set. Cerca ancora la smorzata l’azzurro, ci stava perché Taylor era un po” dietro, ma la palla sbatte sotto il nastro. Non molla il sanremese, continua a spingere con lucidità e coraggio passando da difesa ad attacco. Il break per Matteo arriva alla seconda chance, attacca l’americano ma la volée bassa (non facile) non passa la rete, per il 3-1 Arnaldi. Fantastico come l’azzurro riesca a reggere gli affondi del rivale e infilarlo dopo averlo mandato fuori posizione, come il punto splendido del 30-0 che esalta il (poco) pubblico di Acapulco. Complicato consolidare il vantaggio, qualche errore in spinta per Matteo, ma vincendo l’ennesimo punto orchestrato con la palla corta l’azzurro si porta 4-1. Il californiano soffre, non riesce a vincere molti punti facili col servizio e sfondando col diritto successivo, troppo bravo Matteo in difesa. Fritz è frustrato, sbaglia ancora col diritto su di un drive profondo e carico di spin dell’azzurro, errore che gli costa il 30-40. Stavolta la bordata col diritto inside out di Taylor è imprendibile (4-2). Arnaldi controlla con sicurezza i suoi ultimi due turni di battuta, bravo a rallentare e poi accelerare. Con un gran servizio al centro, lo score segna 5-3 40-0, tre match point! Qua sente la tensione, doppio fallo sul primo, rovescio in rete sul secondo. Chiude con un diritto prepotente al terzo, bordata lungo linea imprendibile. Che vittoria, seconda contro un top10 dopo Ruud a Madrid. C’è Shelton al secondo turno, sarà grande spettacolo.

Marco Mazzoni

Matteo Arnaldi vs [4] Taylor Fritz



ATP Acapulco Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 4 6 Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 4 6 3 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Arnaldi (🇮🇹) vs Fritz (🇺🇸)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 264 vs 248

– Aces: 8 vs 9

– Double Faults: 4 vs 3

– First Serve: 51/89 (57%) vs 61/101 (60%)

– 1st Serve Points Won: 40/51 (78%) vs 39/61 (64%)

– 2nd Serve Points Won: 18/38 (47%) vs 20/40 (50%)

– Break Points Saved: 3/6 (50%) vs 11/15 (73%)

– Service Games Played: 15 vs 14

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 22/61 (36%) vs 11/51 (22%)

– 2nd Serve Return Points Won: 20/40 (50%) vs 20/38 (53%)

– Break Points Converted: 4/15 (27%) vs 3/6 (50%)

– Return Games Played: 14 vs 15

POINT STATS:

– Net Points Won: 19/24 (79%) vs 14/34 (41%)

– Winners: 39 vs 22

– Unforced Errors: 16 vs 16

– Service Points Won: 58/89 (65%) vs 59/101 (58%)

– Return Points Won: 42/101 (42%) vs 31/89 (35%)

– Total Points Won: 100/190 (53%) vs 90/190 (47%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 208 km/h (129 mph) vs 223 km/h (138 mph)

– 1st Serve Average Speed: 182 km/h (113 mph) vs 201 km/h (124 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 147 km/h (91 mph) vs 145 km/h (90 mph)