WTA 500 San Diego e WTA 250 Austin: Il Tabellone Principale di San Diego e di Qualificazione di Austin e San Diego. Nessuna presenza italiana

WTA 500 San Diego – Tabellone Principale – hard

(1) Jessica Pegula vs Bye

Qualifier vs Varvara Gracheva

(WC) Caroline Wozniacki vs Anna Blinkova

Caroline Dolehide vs (5) Dayana Yastremska

(4) Anastasia Pavlyuchenkova vs Bye

Clara Tauson vs Xinyu Wang

(WC) Taylah Preston vs Magdalena Frech

Qualifier vs (6) Marta Kostyuk

(8) Leylah Fernandez vs Tatjana Maria

Qualifier vs Lin Zhu

Qualifier vs Katerina Siniakova

Bye vs (3) Emma Navarro

(7) Donna Vekic vs (WC) Katherine Hui

Qualifier vs Qualifier

Lesia Tsurenko vs Katie Boulter

Bye vs (2) Beatriz Haddad Maia

Barnes Stadium – ore 19:00

(3) Maria Timofeeva vs Marina Stakusic Inizio 19:00

(2) Kayla Day vs Madison Sieg

Alyssa Ahn vs (12) Ann Li

(5) Mai Hontama vs Despina Papamichail Non prima 23:00

(4) Claire Liu vs Stacey Fung

Hanna Chang vs (10) Daria Saville

Court 2 – ore 19:00

Haley Giavara vs (11) Elsa Jacquemot Inizio 19:00

Ekaterina Makarova vs (8) Rebecca Sramkova

(1) Jodie Burrage vs Marina Melnikova

Lesley Pattinama Kerkhove vs (9) Dalma Galfi Non prima 23:00

Natalija Stevanovic vs (7) Jule Niemeier

(6) Linda Fruhvirtova vs Jana Kolodynska

(1) Nuria Parrizas Diaz vs Gabriela Lee
(WC) Lyla Middleton vs (8) Rebecca Marino

(2) Jessika Ponchet vs Louisa Chirico

(WC) Liv Hovde vs (11) Chloe Paquet

(3) Sara Bejlek vs Carole Monnet

(WC) Maya Joint vs (9) Leolia Jeanjean

(4) Yuliia Starodubtseva vs Irene Burillo Escorihuela

Katarzyna Kawa vs (10) Tereza Martincova

(5) Sachia Vickery vs Carol Zhao

Elvina Kalieva vs (12) Martina Capurro Taborda

(6) Arianne Hartono vs Shelby Rogers

(WC) Catherine Harrison vs (7) Olivia Gadecki

Stadium – ore 17:00

(5) Sachia Vickery vs Carol Zhao Inizio 17:00

(6) Arianne Hartono vs Shelby Rogers

Lyla Middleton vs (8) Rebecca Marino

(3) Sara Bejlek vs Carole Monnet

Grandstand – ore 17:00

(2) Jessika Ponchet vs Louisa Chirico Inizio 17:00

(1) Nuria Parrizas Diaz vs Gabriela Lee

Catherine Harrison vs (7) Olivia Gadecki

(4) Yuliia Starodubtseva vs Irene Burillo Escorihuela Non prima 23:00

Court 8 – ore 17:00

Elvina Kalieva vs (12) Martina Capurro Taborda Inizio 17:00

Liv Hovde vs (11) Chloe Paquet

Katarzyna Kawa vs (10) Tereza Martincova

Maya Joint vs (9) Leolia Jeanjean Non prima 23:00