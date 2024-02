Jakub Mensik finalista più giovane dai tempi di Carlos Alcaraz. Finale a Doha per lui (con sintesi video della partita di oggi contro Monfils)

Jakub Mensik, appena diciottenne, sta vivendo una settimana davvero memorabile all’ATP 250 di Doha, in Qatar. Il giovane talento ceco, considerato da molti come uno dei futuri protagonisti del tennis maschile per il prossimo decennio, sta dimostrando tutto il suo valore in Medio Oriente. Questo venerdì ha raggiunto un traguardo significativo, assicurandosi un posto nella sua prima finale ATP, dopo aver già toccato per la prima volta i quarti di finale e le semifinali nel corso della stessa settimana.

In una semifinale disputata con grande intensità, il nativo di Prostejov ha superato il veterano Gael Monfils, 37 anni e già vincitore di un titolo ATP al momento della nascita di Mensik, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Il duello, durato due ore, ha visto Mensik emergere come il più resistente sia fisicamente che mentalmente, nonostante fosse alla prova dopo due incontri particolarmente impegnativi contro avversari del calibro di Andy Murray e Andrey Rublev.

Nella finale, Mensik si confronterà con un altro ex membro della top 10, il russo Karen Khachanov, in un confronto che si annuncia entusiasmante. Khachanov ha ottenuto l’accesso alla finale sconfiggendo l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6(12) e 6-2, in un match reso memorabile da un tie-break del primo set molto bello. Successivamente, Popyrin ha mostrato cedimenti sia dal punto di vista fisico che mentale.

Jakub Mensik continua a ricevere elogi e riconoscimenti per la sua straordinaria settimana all’ATP di Doha e lo fa con alcuni dati impressionanti. Infatti, Mensik (18 anni e 5 mesi) diventa il finalista più giovane a livello ATP da quando Carlos Alcaraz (18 anni e 2 mesi) raggiunse la finale a Umag nel 2021. Seguendo le orme dei grandi campioni, sebbene gli resti ancora un ulteriore passo da compiere nel torneo di Doha.





