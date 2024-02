ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Giulio Zeppieri

ATP 500 Dubai – Tabellone Principale – hard

(1) Machac, Tomas vs Ymer, Elias

Grenier, Hugo vs (6) Bautista Agut, Roberto

(2) Van Assche, Luca vs (WC) Dougaz, Aziz

(WC) Erel, Yanki vs (7) Marterer, Maximilian

(3) Muller, Alexandre vs Zeppieri, Giulio

Dzumhur, Damir vs (5) Cazaux, Arthur

(4) Fucsovics, Marton vs Cressy, Maxime

(WC) Pospisil, Vasek vs (8) Gasquet, Richard

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

