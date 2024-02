TFW35 Solarino, le tenniste da tenere d’occhio nella prima settimana

Come da previsioni l’ITFW35 di Solarino alza l’asticella con l’edizione 2024. La pubblicazione dell’entry list ha reso certo l’arrivo in provincia di Siracusa di tenniste posizionate intorno al numero 250 del ranking WTA, partendo dalla testa di serie numero 1, Viktoria Hruncakova. La slovacca, 25 anni, ha raggiunto il best ranking a marzo del 2019, posizionandosi alla 43^ posizione della classifica mondiale ed è oggi la numero 176.

“Non si possono non tenere in conto le sue giuste ambizioni – ha dichiarato il tournament director Renato Morabito -, la maltese Francesca Curmi è invece una giovanissima giocatrice che potrebbe fare molto bene. Un altro elemento che salta sicuramente all’occhio è l’assenza di italiane nelle prime posizioni, ad esclusione di Giorgia Pedone. Lei è l’unica che gioca in casa, doppiamente essendo siciliana, e può essere favorita. Spiace naturalmente vedere più italiane partire dalle qualificazioni, ma assisteremo ad un torneo dal chiaro respiro internazionale. La battaglia è abbastanza aperta – ha aggiunto Morabito – nel tabellone principale ci sono tutte giocatrici con una classifica molto simile”.

L’ITF ha comunicato il nome del Supervisor dell’ITFW35 di Solarino, che è Tamas Peterdi. Ungherese, di ritorno in Sicilia dopo l’edizione 2021. Chair umpire sono Gianluca Moscarella, Aniello Santonicola

e Sascha Proietti. Gli addition saranno gli arbitri Mirko Vanella e Francesco Guglielmino. All’interno dello staff dell’ITFW35 di Solarino cambio nel ruolo di Official Physio affidato quest’anno ad Aurora Trovato. Dopo oltre sei edizioni l’organizzazione saluta e ringrazia la chinesiologa Luana Galletta. Official stringer dell’ITFW35 di Solarino resta Federico Desi presente dalla prima edizione del torneo nel 2015.

L’Archigen Cup, primo torneo dell’ITFW35 di Solarino, organizzato sui campi in carpet dello Zaiera Tennis Facility, prenderà il via con i turni di qualificazione domenica 3 marzo. Lunedì 5 inizieranno gli incontri del tabellone principale. L’Archigen Cup si chiuderà domenica 10 marzo con la finale del singolare, mentre sabato 9 si giocherà la finale del doppio.

Il tournament director Renato Morabito ha assegnato una Wild card a Michaella Krajicek, ex numero 23 del ranking Wta e sorella di Richard Krajicek, organizzatore dell’ATP di Rotterdam vinto da Jannik Sinner domenica 18 febbraio. Scampoli di carriera per la tennista olandese, che ritorna in provincia di Siracusa a cinque anni dall’ITFW25 organizzato allo Zaiera Tennis.

“Di ritorno dalla maternità Michaella Krajicek sta cercando di ottenere di nuovo una classifica mondiale importante. A Solarino ha vinto già nel 2018 e giocherà entrambi i tornei di marzo. Accogliere la sua richiesta di Wild card per la prima settimana è stato un piacere” ha il direttore dell’ITFW35 di Solarino.