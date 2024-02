WTA 1000 Dubai: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo due azzurre. Una Jasmine tutto cuore recupera in entrambi i set e approda agli ottavi di finale. Out Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto che contro la Gauff non ha mai tenuto la battuta

La giornata dell’Italia non avrebbe potuto iniziare meglio al “Duty Free Tennis Championships”, il prestigioso secondo WTA 1000 della stagione, che attira l’attenzione del mondo del tennis con un montepremi di ben 3.211.715 dollari. L’evento, che si sta svolgendo sui campi in cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha visto una buona performance du Jasmine Paolini.

Paolini, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, attualmente numero 26 nel ranking WTA, ha continuato a stupire il pubblico con la sua tenacia e abilità. Dopo un esordio posiivo in cui ha eliminato la brasiliana Haddad Maia, numero 14 del mondo e undicesima testa di serie, dimostrando una resistenza eccezionale al vincere gli ultimi dieci giochi, Paolini ha affrontato una nuova sfida contro la canadese Leylah Fernandez, numero 33 nel ranking mondiale.

La partita, durata un’ora e 37 minuti, si è conclusa con un risultato di 6-3, 6-4 a favore dell’italiana. Questo successo non è solo un’ulteriore conferma del talento di Paolini ma segna anche una rivincita personale, dato che Fernandez, la 21enne di Montreal, aveva dominato nei loro incontri precedenti, inclusa la vittoria più recente nella finale della Billie Jean King Cup a Siviglia lo scorso novembre.

Da segnalare che Jasmine sotto per 1 a 3 nel primo set ha piazzato da quel momento un parziale di cinque giochi consecutivi vincendo la frazione per 6 a 3.

Nel secondo parziale la Paolini sotto per 1 a 4 e palla per il doppio break per la giocatrice canadese ha di nuovo inserito la quinta ed ha conquistato cinque game consecutivi vincendo set e match per 6 a 4.

Questa vittoria porta Paolini a un passo dai quarti di finale, dove si confronterà con la greca Maria Sakkari, numero 11 del mondo e ottava testa di serie. Il loro unico incontro precedente si era tenuto sul rosso del Roland Garros nel 2021, con Sakkari che aveva avuto la meglio in due set.

Nel secondo turno del WTA 1000 stagionale di Dubai, Lucia Bronzetti è stata sconfitta dalla russa Anastasia Potapova con il punteggio di 6-0 6-3, in una partita che si è conclusa in poco più di un’ora. Questo incontro è avvenuto nel pomeriggio, a poche ore di distanza dalla conclusione del match precedente di Bronzetti, terminato intorno alla mezzanotte locale.

Nonostante il punteggio netto, la durata dei due set è stata simile. Nel primo set, Bronzetti ha lottato in quasi tutti i game, portando quattro di essi ai vantaggi. Tuttavia, non è riuscita a concretizzare le sette palle break a sua disposizione, e Potapova ha sfruttato tutte e tre le occasioni di break che si sono presentate, chiudendo il set per 6-0.

Nel secondo set, Bronzetti ha mostrato maggiore stabilità e si è resa più pericolosa sul servizio di Potapova. Nonostante ciò, la russa ha preso il sopravvento nel corso del set, estendendo il suo vantaggio a 4-2, per poi portarlo a 5-2 e infine chiudere il set 6-3.

Uno degli aspetti critici per Bronzetti è stata l’efficacia della sua seconda di servizio, che è stata vulnerabile anche in questo incontro, con solo il 35% dei punti vinti sulla seconda palla, a confronto con il 65,5% di Potapova.

Nonostante l’uscita anticipata dal torneo, Bronzetti concluderà la settimana vicino alla top 50 del ranking mondiale, non lontano dal suo best ranking di numero 47.

In un incontro caratterizzato da momenti di bel tennis,, la 23enne di Fermo classificata al numero 58 del ranking WTA, ha dimostrato ancora una volta il suo valore sul campo, nonostante l’uscita dal torneo. Lucky loser come Lucia Bronzetti, Cocciaretto ha superato in tre set Elise Mertens, numero 25 del mondo, prima di affrontare una sfida ardua contro, la giovane promessa statunitense classificata numero 3 nel ranking mondiale.Il match, che si è svolto sul campo centrale, ha visto Cocciaretto cedere con il punteggio di 6-1, 7-5 dopo quasi un’ora e tre quarti di gioco. Gauff, desiderosa di riscattarsi dopo una sorprendente eliminazione al torneo “1000” di Doha la settimana precedente, ha confermato il suo talento e la sua determinazione in campo.

Questo incontro ha rappresentato il secondo scontro diretto tra le due atlete, con Gauff che aveva già superato Cocciaretto in due set combattuti durante il secondo turno del torneo “500” di Guadalajara nel 2022, su superficie in cemento.

Da segnalare che Elisabetta dopo aver perso il primo set per 1 a 6 nel secondo parziale sotto per 0 a 3 con due break ha recuperato lo svantaggio e dopo aver perso ancora per due volte e riuscita sempre a controbrekkare l’avversaria ed a impattare sul 5 pari.

Nell’undicesimo game però l’azzurro, che non ha mai tenuto il servizio nel corso del match, cedeva ancora la battuta con la Gauff che nel gioco successivo teneva a 30 il servizio vincendo la partita per 7 a 5.

Nonostante il risultato, l’esibizione di Cocciaretto rimane notevole, specialmente considerando la sua posizione di lucky loser e la capacità di superare avversarie di alto livello come Mertens. La prestazione contro Gauff, una delle giocatrici più forti del circuito, dimostra il potenziale e la grinta dell’azzurra, capaci di farle affrontare le migliori nel mondo del tennis a testa alta. L’unica cosa da migliorare e certamente la battuta che in questo incontro è stato l’handicap maggiore per la Cocciaretto.

WTA Dubai Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 0 6 6 0 Emma Navarro Emma Navarro 0 2 4 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(8) Maria Sakkarivs Emma Navarro

Donna Vekic vs (2) Aryna Sabalenka



WTA Dubai Donna Vekic Donna Vekic 6 6 6 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 7 3 0 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Donna Vekic 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Donna Vekic 0-15 0-30 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Victoria Azarenka vs (4) Elena Rybakina Non prima 12:00



WTA Dubai Victoria Azarenka • Victoria Azarenka 0 6 2 0 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 0 4 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Azarenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 5-4 → 6-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) Iga Swiatek vs Sloane Stephens Non prima 16:00



WTA Dubai Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Sloane Stephens • Sloane Stephens 0 4 4 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sloane Stephens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sloane Stephens 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(3) Coco Gauff vs Elisabetta Cocciaretto



WTA Dubai Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 7 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 1 5 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

WTA Dubai Marketa Vondrousova [7] Marketa Vondrousova [7] 6 5 6 Peyton Stearns Peyton Stearns 1 7 2 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 1-1 → 2-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(7) Marketa Vondrousovavs Peyton Stearns

(13) Veronika Kudermetova vs Sorana Cirstea



WTA Dubai Veronika Kudermetova [13] Veronika Kudermetova [13] 0 1 4 0 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 0 6 6 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(9) Jelena Ostapenko vs Lulu Sun



WTA Dubai Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 0 6 6 0 Lulu Sun Lulu Sun 0 4 3 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Lulu Sun 15-0 40-0 5-2 → 5-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Nao Hibino vs (6) Qinwen Zheng



WTA Dubai Nao Hibino Nao Hibino 7 2 2 Qinwen Zheng [6] Qinwen Zheng [6] 5 6 6 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Karolina Pliskova vs Ashlyn Krueger



WTA Dubai Karolina Pliskova Karolina Pliskova 6 6 6 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 7 3 4 Vincitore: Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 4-3 → 5-3 Karolina Pliskova 15-0 40-0 3-3 → 4-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 0*-6 2-6* 6-6 → 6-7 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Dubai Magdalena Frech Magdalena Frech 6 1 6 Petra Martic Petra Martic 4 6 2 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Magdalena Frechvs Petra Martic

Anna Kalinskaya vs Cristina Bucsa



WTA Dubai Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 0 6 6 0 Cristina Bucsa • Cristina Bucsa 0 3 4 0 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cristina Bucsa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 0-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Lucia Bronzetti vs Anastasia Potapova Non prima 12:00



WTA Dubai Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 0 3 0 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 6 6 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(3) Nicole Melichar-Martinez / (3) Ellen Perez vs Mirra Andreeva / Sofia Kenin



WTA Dubai Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [3] • Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [3] 0 6 6 0 Mirra Andreeva / Sofia Kenin Mirra Andreeva / Sofia Kenin 0 2 1 0 Vincitore: Melichar-Martinez / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 Mirra Andreeva / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Mirra Andreeva / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mirra Andreeva / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Timea Babos / Marie Bouzkova vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic



WTA Dubai Timea Babos / Marie Bouzkova Timea Babos / Marie Bouzkova 0 4 5 0 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic • Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0 6 7 0 Vincitore: Aoyama / Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Timea Babos / Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Timea Babos / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Timea Babos / Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Timea Babos / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Timea Babos / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Timea Babos / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Timea Babos / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Timea Babos / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Timea Babos / Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Timea Babos / Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Timea Babos / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT 3 – ore 08:00

Leylah Fernandez vs Jasmine Paolini Inizio 08:00



WTA Dubai Leylah Fernandez Leylah Fernandez 0 3 4 0 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Anastasia Pavlyuchenkova vs (12) Liudmila Samsonova Non prima 09:30



WTA Dubai Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 0 Liudmila Samsonova [12] Liudmila Samsonova [12] 0 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Tatjana Maria vs (15) Elina Svitolina Non prima 12:00



WTA Dubai Tatjana Maria Tatjana Maria 0 3 3 0 Elina Svitolina [15] Elina Svitolina [15] 0 6 6 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Tatjana Maria 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Hanyu Guo / Xinyu Jiang vs Caroline Garcia / Kristina Mladenovic



WTA Dubai Hanyu Guo / Xinyu Jiang Hanyu Guo / Xinyu Jiang 3 7 7 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 6 6 10 Vincitore: Garcia / Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 7-10 0-1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 5-7 5-8 6-8 7-8 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Caroline Garcia / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Miyu Kato / Aldila Sutjiadi vs (4) Storm Hunter / (4) Katerina Siniakova