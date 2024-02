Bolelli e Vavassori: Una vittoria storica a Buenos Aires

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno finalmente rotto il ghiaccio, conquistando il loro primo titolo ATP in doppio all'”IEB+ Argentina Open” di Buenos Aires, un torneo del circuito ATP 250 con un montepremi di 642.621,5 dollari. Questa vittoria, arrivata al quarto tentativo di finale insieme, segna un momento di svolta per la coppia italiana, che dimostra di essere una delle forze più competitive sul circuito del tennis mondiale.

La finale ha visto Bolelli, 38enne di Budrio, e Vavassori, 28enne torinese, superare i favoriti del torneo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, con il punteggio di 6-2, 7-6(6) in un’ora e quaranta minuti di gioco.

Il cammino verso il titolo non è stato semplice. Dopo un primo set dominato grazie a due break decisivi, nel secondo set Granollers e Zeballos hanno offerto una resistenza notevole, portando la partita al tie-break. Qui, Bolelli e Vavassori hanno dimostrato una notevole forza mentale e tecnica, conquistando il tie-break 8-6 al quarto match-point, nonostante un rientro spettacolare dei loro avversari.

Questo trionfo non solo celebra il loro primo titolo insieme ma li proietta anche al secondo posto nella Race to Turin, con 1.450 punti, confermando il loro eccellente stato di forma e la loro aspirazione a competere ai massimi livelli. Per Bolelli, questo titolo rappresenta il dodicesimo della sua carriera in doppio su 27 finali disputate, mentre per Vavassori è il quarto su otto.

ATP Buenos Aires Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 2 6 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 6 7 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 30-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi