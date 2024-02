Giulio Zeppieri brilla nelle Qualificazioni di Doha: l’azzurro supera le qualificazioni

In una performance importante, Giulio Zeppieri ha fatto un significativo passo avanti nel torneo superando il bosniaco Damir Dzumhur nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Doha centrando il tabellone principale del torneo degli emirati. Zeppieri, il 22enne di Latina attualmente n.113 nel ranking ATP e quinta testa di serie delle qualificazioni, ha mostrato un’ottima forma vincendo con il punteggio di 7-5, 6-1.

Questo incontro non era solo una partita di qualificazione ma anche una rivincita contro Dzumhur, n.160 del ranking mondiale, che aveva precedentemente eliminato un altro italiano, Fabio Fognini, n.103 ATP e quarta testa di serie, entrato in tabellone come “alternate”. La vittoria di Zeppieri non solo gli ha permesso di avanzare nel torneo ma ha anche portato il bilancio degli scontri diretti con Dzumhur a 2-1 a suo favore.

Giulio è stato bravo nel primo set ad annullare una palla set sul 4 a 5 (era sul 40 a 0), ed era alla battuta, e dopo un lungo gioco ha tenuto il servizio prima di brekkare sul 5 pari l’avversario e vincere poi il set per 7 a 5.

Nel secondo set Zeppieri dopo aver perso il primo game della frazione ha infilato un parziale di sei game consecutivi vincendo l’incontro per 6 a 1.

Ripercorrendo la loro storia, nei due incontri precedenti Dzumhur aveva trionfato in due set al primo turno del Challenger di Bratislava 2 nel 2023. Tuttavia, Zeppieri aveva preso la sua rivincita all’ultimo Australian Open, imponendosi in due set al secondo turno delle qualificazioni.

ATP Doha Damir Dzumhur Damir Dzumhur 5 1 Giulio Zeppieri [5] Giulio Zeppieri [5] 7 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 D. Dzumhur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 1-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

MD

(1) Rublev, Andrey vs Bye

Shevchenko, Alexander vs (WC) Gasquet, Richard

(Q) Muller, Alexandre vs Murray, Andy

Mensik, Jakub vs (5) Davidovich Fokina, Alejandro

(3) Humbert, Ugo vs Bye

Kotov, Pavel vs Sonego, Lorenzo

(WC) Monfils, Gael vs van de Zandschulp, Botic

Zhang, Zhizhen vs (7) Musetti, Lorenzo

(8) Griekspoor, Tallon vs (Q) Grenier, Hugo

Popyrin, Alexei vs (WC) Shelbayh, Abdullah

Fucsovics, Marton vs Bautista Agut, Roberto

Bye vs (4) Bublik, Alexander

(6) Struff, Jan-Lennard vs O’Connell, Christopher

(Q) Zeppieri, Giulio vs Ruusuvuori, Emil

Marozsan, Fabian vs (Q) Kopriva, Vit

Bye vs (2) Khachanov, Karen





Marco Rossi