ATP 250 Buenos Aires: Andrea Vavassori si regala i quarti di finale. Ora la sfida con Carlos Alcaraz? “Mi piace essere lo sfavorito”

Nell’ambito del prestigioso “IEB+ Argentina Open”, torneo ATP 250 con un montepremi di 642.621,5 dollari, si è distinto il torinese Andrea Vavassori, confermandosi protagonista di spicco nel secondo appuntamento del Golden Swing sulla terra rossa sudamericana.

All’età di 28 anni e attualmente n.152 nel ranking ATP, Vavassori, partito dalle qualificazioni, ha dimostrato un tennis solido e convincente. Nel suo esordio nel tabellone principale, ha superato in due set il brasiliano Seyboth Wild, classificato n.83 nel ranking ATP, imponendosi con autorità e precisione.

La sua ascesa non si è fermata qui. Successivamente, ha affrontato questo pomeriggio il serbo Laslo Djere, n.35 del ranking e settimo testa di serie del torneo, battendolo con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Questa vittoria non solo ha confermato la sua eccellente forma fisica e tecnica ma gli ha anche permesso di raggiungere per la seconda volta in carriera i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore.

Ai quarti di finale Vavassori sfiderà uno tra Alcaraz [1] o Ugo Carabelli [Q].

È importante evidenziare che, incluso il percorso nelle qualificazioni, questo rappresenta il quarto successo in due set per Vavassori nel torneo, un risultato che sottolinea la sua capacità di mantenere un livello di gioco elevato e costante.

Nel primo set l’azzurro avanti per 4 a 0 subiva il recupero di Djere che impattava sul 4 pari. Nel decimo game però il serbo giocava un pessimo game di battuta commettendo anche un doppio fallo e cedendo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set il servizio era il protagonista fino al 6 a 5 in favore di Vavassori. Il serbo, che era alla battuta, dopo aver piazzato un ace nel primo punto del gioco perdeva quattro punti consecutivi e anche la partita per 7 a 5.

Al termine della partita l’azzurro ha dichiarato: “È una sensazione incredibile, ho giocato molto bene in Australia e la finale con Simone Bolelli mi ha dato molta fiducia. Il doppio mi aiuta sempre a migliorare anche in singolare, ti dà molta fiducia. Sto vivendo questo momento con entusiasmo e sto giocando bene, ora non resta che attendere di conoscere il mio prossimo avversario. Mi piace essere lo sfavorito“.

ATP Buenos Aires Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Laslo Djere [7] Laslo Djere [7] 4 5 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Vavassori 15-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 3-0 → 4-0 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Djere 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Vavassori 288 vs. Djere 227

– **Aces**: Vavassori 3 vs. Djere 4

– **Double Faults**: Vavassori 1 vs. Djere 3

– **First Serve %**: Vavassori 70% (42/60) vs. Djere 55% (31/56)

– **First Serve Points Won %**: Vavassori 74% (31/42) vs. Djere 68% (21/31)

– **Second Serve Points Won %**: Vavassori 61% (11/18) vs. Djere 40% (10/25)

– **Break Points Saved**: Vavassori 60% (3/5) vs. Djere 0% (0/4)

– **Service Games Played**: Both played 11 service games.

#### Return Stats

– **Return Rating**: Vavassori 229 vs. Djere 123

– **First Serve Return Points Won %**: Vavassori 32% (10/31) vs. Djere 26% (11/42)

– **Second Serve Return Points Won %**: Vavassori 60% (15/25) vs. Djere 39% (7/18)

– **Break Points Converted**: Vavassori 100% (4/4) vs. Djere 40% (2/5)

– **Return Games Played**: Both played 11 return games.

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Vavassori won 70% (42/60) of his service points, whereas Djere won 55% (31/56).

– **Return Points Won %**: Vavassori won 45% (25/56) of his return points, compared to Djere’s 30% (18/60).

– **Total Points Won**: Vavassori won 58% (67/116) of the points, while Djere won 42% (49/116).





Marco Rossi