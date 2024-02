ATP 250 Delray Beach: Matteo Arnaldi a sorpresa si ferma al secondo turno

Sconfitta inaspettata negli ottavi di finale dell’ATP 250 per Matteo Arnaldi che ha ceduto dopo oltre due ore e mezza di intensa lotta a Rinky Hijikata, l’australiano con radici giapponesi e attualmente numero 84 nel ranking mondiale.

Il match si è aperto con un primo set che ha visto un Hijikata in gran forma dominare il campo con un netto 6-2. Nonostante la partenza in salita, Arnaldi non ha perso la grinta e ha dimostrato il suo spirito combattivo nel secondo set. Con un break decisivo nell’ottavo game, l’italiano ha ribaltato le sorti del match, aggiudicandosi il parziale per 6-3 e rimettendo in equilibrio la contesa.

Il terzo e decisivo set si è trasformato in un vero e proprio braccio di ferro, con entrambi i giocatori che hanno avuto le loro opportunità. Il momento cruciale è arrivato sul punteggio di 4-4, quando Arnaldi, nonostante avesse una preziosa palla break a disposizione, non è riuscito a concretizzare, lasciandosi scappare l’occasione di prendere il comando del gioco. Hijikata, sfruttando l’inerzia positiva, ha chiuso il match al suo terzo match point utile nel game successivo brekkando in questo modo l’azzurro e sigillando il risultato finale di 6-4 nel set decisivo.

Per Arnaldi, nonostante l’amarezza della sconfitta, rimane la consapevolezza di aver lottato con grinta e determinazione, mostrando sprazzi di un tennis che senza dubbio promette bene per il futuro.

ATP Delray Beach Rinky Hijikata Rinky Hijikata 6 3 6 Matteo Arnaldi [6] Matteo Arnaldi [6] 2 6 4 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Hijikata 281 vs. Arnaldi 250

– **Aces**: Hijikata 4 vs. Arnaldi 14

– **Double Faults**: Hijikata 2 vs. Arnaldi 7

– **First Serve %**: Hijikata 65% (65/100) vs. Arnaldi 53% (52/98)

– **First Serve Points Won %**: Hijikata 66% (43/65) vs. Arnaldi 75% (39/52)

– **Second Serve Points Won %**: Hijikata 57% (20/35) vs. Arnaldi 41% (19/46)

– **Break Points Saved**: Hijikata 89% (8/9) vs. Arnaldi 70% (7/10)

– **Service Games Played**: Hijikata 13 vs. Arnaldi 14

#### Return Stats

– **Return Rating**: Hijikata 135 vs. Arnaldi 96

– **First Serve Return Points Won %**: Hijikata 25% (13/52) vs. Arnaldi 34% (22/65)

– **Second Serve Return Points Won %**: Hijikata 59% (27/46) vs. Arnaldi 43% (15/35)

– **Break Points Converted**: Hijikata 30% (3/10) vs. Arnaldi 11% (1/9)

– **Return Games Played**: Hijikata 14 vs. Arnaldi 13

#### Point Stats

– **Net Points Won**: Hijikata 62% (16/26) vs. Arnaldi 53% (10/19)

– **Winners**: Hijikata 21 vs. Arnaldi 39

– **Unforced Errors**: Hijikata 20 vs. Arnaldi 21

– **Service Points Won %**: Hijikata 63% (63/100) vs. Arnaldi 59% (58/98)

– **Return Points Won %**: Hijikata 41% (40/98) vs. Arnaldi 37% (37/100)

– **Total Points Won**: Hijikata 52% (103/198) vs. Arnaldi 48% (95/198)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Hijikata 203 km/h (126 mph) vs. Arnaldi 209 km/h (129 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Both players had an average speed of 189 km/h (117 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Hijikata 153 km/h (95 mph) vs. Arnaldi 159 km/h (98 mph)