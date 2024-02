ATP 250 Buenos Aires: Andrea Vavassori centra la qualificazione

Andrea Vavassori ha ottenuto la qualificazione al tabellone principale dell’IEB+ Argentina Open, torneo ATP 250 con un montepremi di 642.621,5 dollari, marcando un importante traguardo nel secondo appuntamento del Golden Swing sulla terra rossa sudamericana. Il giocatore torinese, 28 anni, attualmente numero 151 nel ranking mondiale, si è distinto nelle qualificazioni mostrando grinta e determinazione.

Nel suo percorso di qualificazione, Vavassori ha prima superato Andrea Pellegrino, numero 162 ATP, in un derby tutto italiano risolto in due set. Successivamente, ha affrontato una sfida ancora più impegnativa contro il brasiliano Thiago Monteiro, numero 119 del mondo e ottava testa di serie delle qualificazioni. Il match, durato due ore e 22 minuti, si è concluso con il punteggio di 6-4, 7-6(5) a favore di Vavassori, che ha saputo rimontare da un parziale di 2-5 nel secondo set, annullando anche un set-point nel decimo gioco.

La vittoria contro Monteiro non solo conferma la solidità di Vavassori su terra battuta ma segna anche un momento significativo nella sua carriera, dandogli l’accesso al tabellone principale di un torneo di prestigio come l’Argentina Open.

Questo risultato è particolarmente significativo per Vavassori, che continua a lavorare per migliorare la sua posizione nel ranking mondiale e per affermarsi sempre più nel circuito ATP, soprattutto sulla superficie su terra rossa, dove il suo gioco in singolare sembra trovare le migliori condizioni per esprimersi. L’Argentina Open rappresenta quindi un’importante occasione per il tennista italiano di dimostrare il suo valore e di competere a livelli elevati, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e di accumulare esperienza e punti preziosi per la sua classifica.

ATP Buenos Aires Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Thiago Monteiro [8] Thiago Monteiro [8] 4 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Monteiro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Vavassori 287 vs. Monteiro 265

– **Aces**: Vavassori 4 vs. Monteiro 0

– **Double Faults**: Vavassori 1 vs. Monteiro 4

– **First Serve %**: Vavassori 62% (46/74) vs. Monteiro 68% (55/81)

– **First Serve Points Won %**: Vavassori 83% (38/46) vs. Monteiro 64% (35/55)

– **Second Serve Points Won %**: Vavassori 50% (14/28) vs. Monteiro 54% (14/26)

– **Break Points Saved**: Vavassori 75% (3/4) vs. Monteiro 60% (3/5)

– **Service Games Played**: Vavassori 11 vs. Monteiro 11

#### Return Stats

– **Return Rating**: Vavassori 141 vs. Monteiro 101

– **First Serve Return Points Won %**: Vavassori 36% (20/55) vs. Monteiro 17% (8/46)

– **Second Serve Return Points Won %**: Vavassori 46% (12/26) vs. Monteiro 50% (14/28)

– **Break Points Converted**: Vavassori 40% (2/5) vs. Monteiro 25% (1/4)

– **Return Games Played**: Vavassori 11 vs. Monteiro 11

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Vavassori 70% (52/74) vs. Monteiro 60% (49/81)

– **Return Points Won %**: Vavassori 40% (32/81) vs. Monteiro 30% (22/74)

– **Total Points Won**: Vavassori 54% (84/155) vs. Monteiro 46% (71/155)





Marco Rossi