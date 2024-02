Musetti vuole dimenticare l’Australia, quote da rivincita all’ATP di Marsiglia. Domani in campo alle ore 13

Dopo la delusione all’Australian Open, Lorenzo Musetti riparte da Marsiglia. L’avventura in Francia è cominciata con il successo su Marterer, ma la strada per il titolo è ancora lunga: le quote oscillano tra 16 e 19 la vittoria del torneo per italiano. Il favorito è Hubert Hurkacz, campione in carica, che si gioca vincente a 3,95, seguito da Grigor Dimitrov a 4,90 e Ugo Humbert a 7,50.

L’ultimo titolo del numero due italiano risale al 2022, quando vinse prima ad Amburgo e poi a Napoli. Lo scorso anno l’inizio di stagione fu disastroso: una serie di sconfitte sulla terra rossa sudamericana che però, ora, diventano un vantaggio. Sul cemento europeo, infatti, Musetti potrà scalare posizioni, puntando di nuovo alla top 20, distante ora poco più di 300 punti.

Quote e scontri diretti

R16 Machac 🇨🇿 – Musetti (6) 🇮🇹 0-0 1.61 2.25

R16 Bautista-Agut 🇪🇸 – Khachanov (3) 🇷🇺 7-3 2.81 1.43

R16 Hurkacz (1) 🇵🇱 – Shevchenko 🇺🇦 1-0 1.31 3.47

1R Auger Aliassime (7) 🇨🇦 – Halys 🇫🇷 0-0 1.26 3.86

1R Ruusuvuori 🇫🇮 – Van Assche 🇫🇷 0-0 1.36 3.10

Central – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Jean-Julien Rojer / Michael Venus vs Andreas Mies / John-Patrick Smith

2. Emil Ruusuvuori vs Luca Van Assche (non prima ore: 13:30)

3. [7] Felix Auger-Aliassime vs [WC] Quentin Halys

4. Roberto Bautista Agut vs [3] Karen Khachanov (non prima ore: 18:00)

5. [4] Ugo Humbert vs [Q] Hugo Gaston OR [WC] Denis Shapovalov

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Tomas Machac vs [6] Lorenzo Musetti

2. Vasil Kirkov / Sebastian Korda vs [4] Yuki Bhambri / Robin Haase (non prima ore: 15:00)

3. Patrik Niklas-Salminen / Emil Ruusuvuori vs Romain Arneodo / Jonathan Eysseric

4. Tomas Machac / Zhizhen Zhang vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens