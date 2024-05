Marin Cilic operato nuovamente al ginocchio destro: “Il desiderio di tornare ai vertici è più forte che mai”

Marin Cilic, ex numero 3 del mondo, è stato nuovamente operato al ginocchio destro, che gli ha causato molti problemi. Ora fuori dalla top 1000, il tennista di 35 anni ha disputato solo quattro match in questa stagione, perdendoli tutti, motivo per cui è tornato sotto i ferri. Tuttavia, Cilic mantiene la speranza di poter tornare a competere ai massimi livelli.

“Sento che questa era la scelta migliore per andare avanti fino al completo recupero. Il mio desiderio di giocare di nuovo al più alto livello non è svanito, anzi, è più forte che mai. Spero che questa operazione mi avvicini ai campi da tennis”, ha condiviso sui social media, lui che non gioca dall’ATP 250 di Buenos Aires.





Marco Rossi