ATP 250 Montpellier: Flavio Cobolli centra i quarti di finale. Battuto Lestienne in due set

Nel mondo del tennis, ci sono vittorie che possono segnare una svolta nella carriera di un giocatore. La prestazione di Flavio Cobolli all’ATP 250 di Montpellier contro Constant Lestienne è stata una di queste. Con il punteggio di 6-4, 6-1, il giovane tennista romano ha mostrato non solo la sua abilità tecnica ma anche una maturità tattica che promette bene per il futuro.

Questa vittoria non è un fulmine a ciel sereno. Cobolli ha mostrato miglioramenti continui, come dimostra il suo sorprendente terzo turno agli Australian Open e la vittoria in rimonta contro Jarry. Il suo best ranking attuale, 71ª posizione con 779 punti, è il risultato di un lavoro costante e di una crescente fiducia nei propri mezzi.

Ai quarti di finale, Cobolli affronterà Borna Coric, che ha sconfitto Martinez con un perentorio 6-4, 6-0. I precedenti tra i due sono in perfetta parità: 1-1, entrambi nel 2022 su terra battuta. Sarà un incontro che promette scintille e un’ulteriore occasione per Cobolli di dimostrare la sua crescita.

Il match inizia con un primo set equilibrato, dove entrambi i giocatori mostrano grande sicurezza al servizio. Cobolli e Lestienne arrivano sul 3-2 con una prestazione impeccabile alla battuta, lasciando presagire una lotta serrata. Tuttavia, nel sesto gioco, Cobolli affronta un momento critico, trovandosi sotto 15-40. Con una determinazione ammirevole, riesce a salvarsi e a mantenere il servizio piazzando anche due ace uno sulla palla break, impattando sul 3-3. Questo episodio sembra essere stato il punto di svolta per l’italiano, che alza il livello del suo gioco e, approfittando di un calo mentale del francese, chiude il set 6-4 in 41 minuti.

Nel secondo set, Cobolli continua il suo dominio. Nonostante un breve passaggio a vuoto, dove perde il servizio a zero nel primo game, si riprende immediatamente, sfruttando un paio di errori di Lestienne. Con un tennis solido e aggressivo, l’italiano non lascia spazio al rivale, imponendosi con un 6-1 che suggella la vittoria in un’ora e 22 minuti di gioco.

ATP Montpellier Constant Lestienne Constant Lestienne 4 1 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

### Service Statistics

| Statistic | C. Lestienne 🇫🇷 | F. Cobolli 🇮🇹 |

|————————–|——————|—————-|

| Serve Rating | 197 | 281 |

| Aces | 6 | 3 |

| Double Faults | 2 | 1 |

| First Serve | 36/67 (54%) | 23/42 (55%) |

| 1st Serve Points Won | 21/36 (58%) | 16/23 (70%) |

| 2nd Serve Points Won | 12/31 (39%) | 13/19 (68%) |

| Break Points Saved | 3/8 (38%) | 2/3 (67%) |

| Service Games Played | 9 | 8 |

### Return Statistics

| Statistic | C. Lestienne 🇫🇷 | F. Cobolli 🇮🇹 |

|——————————-|——————|—————-|

| Return Rating | 108 | 221 |

| 1st Serve Return Points Won | 7/23 (30%) | 15/36 (42%) |

| 2nd Serve Return Points Won | 6/19 (32%) | 19/31 (61%) |

| Break Points Converted | 1/3 (33%) | 5/8 (63%) |

| Return Games Played | 8 | 9 |

### Point Statistics

| Statistic | C. Lestienne 🇫🇷 | F. Cobolli 🇮🇹 |

|————————–|——————|—————-|

| Service Points Won | 33/67 (49%) | 29/42 (69%) |

| Return Points Won | 13/42 (31%) | 34/67 (51%) |

| Total Points Won | 46/109 (42%) | 63/109 (58%) |

Marco Rossi