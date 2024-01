Vediamo le proiezioni ranking di Flavio Cobolli in caso di avanzamento nel torneo di Montpellier (con la sintesi video della partita con Monfils)

Flavio Cobolli ha superato in rimonta il francese Gael Monfils all’ATP 250 di Montpellier. Con questo trionfo, Cobolli non solo rafforza il suo record stagionale a 6 vittorie su 7 incontri, ma conferma anche la sua ascendente traiettoria nel panorama tennistico mondiale.

Attualmente al 76° posto nella classifica ATP con 738 punti, Cobolli ha già garantito la sua partecipazione diretta nel prestigioso torneo del Roland Garros. La vittoria su Monfils gli permette di aggiungere altri 16 punti al suo bottino, proiettandolo virtualmente al 73° posto. Questa ascesa rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un simbolo dell’emergente forza del tennis italiano.

Una vittoria nel prossimo turno contro Lestienne lo porterebbe vicino alla top 70, mentre un eventuale avanzamento in semifinale potrebbe catapultarlo fino al 67° posto nel ranking mondiale. Raggiungere la finale o addirittura vincere il torneo di Montpellier lo posizionerebbe tra i primi 60, se non tra i migliori 50 giocatori al mondo (intorno al n.48 del mondo in caso di vittoria nel torneo transalpino).

BEST RANKING 73 76, +3 Best: 76 Flavio Cobolli ITA, 06.05.2002 754 738 +25 (Second Round) Montpellier -9 (R16) Trieste CH (17-07-2023) Second Round Quarterfinals Semifinals Final Winner Reset

Marco Rossi