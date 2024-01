ATP 250 Montpellier, WTA 500 Linz e WTA 250 Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Day 3. Cobolli vince a Montpellier. Out Sara Errani a Linz. Sarà la Potapova ad affrontare la Cocciaretto (LIVE)

Nel panorama del tennis femminile, il torneo WTA di Linz sta offrendo spunti interessanti, e uno dei match più attesi vedrà Anastasia Potapova affrontare Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno. Il derby azzurro che molti speravano di vedere in Austria non si realizzerà, poiché la tennista russa, quinta testa di serie e attualmente numero 27 nel ranking mondiale, ha superato Sara Errani in due set, con il punteggio di 6-4, 6-3.

La partita, durata poco meno di un’ora e mezza, ha messo in luce alcune criticità nel gioco dell’azzurra Errani, in particolare con la seconda di servizio, dove ha vinto solo il 25% dei punti. D’altro canto, Potapova ha mostrato una notevole efficacia con la prima di servizio, vincendo l’80% dei punti in questa fase di gioco.

Il match è iniziato subito in salita per Errani, che ha perso il servizio nel gioco di apertura a favore della russa. Potapova ha incrementato il suo vantaggio nel quinto gioco, conquistando un altro break e portandosi sul 4-1. Errani ha mostrato spirito di resistenza annullando un set point nel settimo game e riducendo lo svantaggio a 5-4, recuperando uno dei due break. Tuttavia, Potapova non ha lasciato altre opportunità all’italiana, chiudendo la prima frazione sul 6-4.

Il secondo set ha visto ancora una volta Potapova prendere il comando. La tennista russa si è portata sul 4-1 con un doppio break di vantaggio. Errani ha tentato una reazione nell’ottavo gioco, strappando il servizio a Potapova alla quinta palla break. Ma la resistenza dell’azzurra è stata vanificata nel gioco successivo, quando ha perso nuovamente la battuta, permettendo a Potapova di chiudere il set e la partita sul 6-3.

ATP 250 Montpellier (Francia) 🇫🇷 – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Montpellier Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] 7 6 Constantin Frantzen / Hendrik Jebens Constantin Frantzen / Hendrik Jebens 6 2 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 5-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-1 → 5-1 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 C. Frantzen / Jebens 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df df 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 C. Frantzen / Jebens 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

1. [1] Sadio Doumbia/ Fabien Reboulvs Constantin Frantzen/ Hendrik Jebens

2. Michael Mmoh vs [7] Alexandre Muller (non prima ore: 14:30)



ATP Montpellier Michael Mmoh Michael Mmoh 6 6 Alexandre Muller [7] Alexandre Muller [7] 4 4 Vincitore: Mmoh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Muller 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Muller 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Mmoh 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Mmoh 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Muller 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Muller 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Flavio Cobolli vs [8] Gael Monfils



ATP Montpellier Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 6 Gael Monfils [8] Gael Monfils [8] 7 3 0 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 G. Monfils 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* df 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 30-30 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 0-3 → 1-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Benoit Paire vs [WC] Harold Mayot (non prima ore: 19:00)



ATP Montpellier Benoit Paire Benoit Paire 1 4 Harold Mayot Harold Mayot 6 6 Vincitore: Mayot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Mayot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 B. Paire 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-4 → 1-5 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 B. Paire 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 0-2 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

5. Denis Shapovalov vs [2] Alexander Bublik



ATP Montpellier Denis Shapovalov Denis Shapovalov 0 0 Alexander Bublik [2] Alexander Bublik [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [6] Alexander Shevchenko vs [Q] Dalibor Svrcina



ATP Montpellier Alexander Shevchenko [6] Alexander Shevchenko [6] 6 4 6 Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 4 6 4 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 A. Shevchenko 15-15 ace 30-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 D. Svrcina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Bernabe Zapata Miralles vs Constant Lestienne (non prima ore: 14:00)



ATP Montpellier Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 6 4 2 Constant Lestienne Constant Lestienne 4 6 6 Vincitore: Lestienne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Lestienne 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Lestienne 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Lestienne 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Zapata Miralles 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Lestienne 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [3] Lloyd Glasspool / Henry Patten vs Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth



ATP Montpellier Lloyd Glasspool / Henry Patten [3] Lloyd Glasspool / Henry Patten [3] 6 3 10 Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 2 6 7 Vincitore: Glasspool / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 L. Glasspool / Patten 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 ace 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Glasspool / Patten 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-4 → 2-5 L. Glasspool / Patten 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Glasspool / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Glasspool / Patten 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 L. Glasspool / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 L. Glasspool / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 L. Glasspool / Patten 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Chandrasekar / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Jonathan Eysseric / Denys Molchanov vs Robin Haase / Petr Nouza



ATP Montpellier Jonathan Eysseric / Denys Molchanov • Jonathan Eysseric / Denys Molchanov 0 7 1 0 Robin Haase / Petr Nouza Robin Haase / Petr Nouza 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Eysseric / Molchanov 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Haase / Nouza 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 J. Eysseric / Molchanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-5 → 1-5 R. Haase / Nouza 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 J. Eysseric / Molchanov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Haase / Nouza 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Eysseric / Molchanov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Haase / Nouza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 R. Haase / Nouza 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Eysseric / Molchanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 R. Haase / Nouza 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Eysseric / Molchanov 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 R. Haase / Nouza 0-15 15-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Eysseric / Molchanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Haase / Nouza 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 J. Eysseric / Molchanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Haase / Nouza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Eysseric / Molchanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Haase / Nouza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Eysseric / Molchanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

WTA 500 Linz (Austria) 🇦🇹 – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

WTA Linz Anastasia Potapova [5] Anastasia Potapova [5] 0 6 6 0 Sara Errani Sara Errani 0 4 3 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(5) Anastasia Potapovavs Sara Errani

Dayana Yastremska vs Erika Andreeva



WTA Linz Dayana Yastremska Dayana Yastremska 7 3 6 Erika Andreeva Erika Andreeva 6 6 2 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 4*-1 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(8) Petra Martic vs Katerina Siniakova Non prima 16:00



WTA Linz Petra Martic [8] Petra Martic [8] 6 3 5 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 4 6 7 Vincitore: Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Jule Niemeier vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 18:30



WTA Linz Jule Niemeier • Jule Niemeier 0 3 0 0 Ekaterina Alexandrova [2] Ekaterina Alexandrova [2] 0 6 6 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jule Niemeier 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Anastasia Pavlyuchenkova vs Katie Boulter Non prima 20:00



WTA Linz Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 2 Katie Boulter • Katie Boulter 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Katie Boulter 15-0 30-0 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Linz Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 3 6 0 Jodie Burrage Jodie Burrage 0 6 7 0 Vincitore: Burrage Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jodie Burrage 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 2-5 → 3-5 Jodie Burrage 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jodie Burrage 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jaqueline Cristianvs Jodie Burrage

Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova vs (2) Ulrikke Eikeri / (2) Tereza Mihalikova



WTA Linz Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 5 6 8 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova [2] Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova [2] 7 2 10 Vincitore: Eikeri / Mihalikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 0-1 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Viktoria Hruncakova / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ulrikke Eikeri / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

(3) Eri Hozumi / (3) Makoto Ninomiya vs Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan



WTA Linz Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [3] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [3] 6 1 9 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 4 6 11 Vincitore: Cocciaretto / Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jodie Burrage / Greet Minnen vs Sara Errani / Jasmine Paolini



WTA Linz Amina Anshba / Anastasia Detiuc Amina Anshba / Anastasia Detiuc 0 2 2 0 Sara Errani / Jasmine Paolini Sara Errani / Jasmine Paolini 0 6 6 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 15-0 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Amina Anshba / Anastasia Detiuc 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Melanie Klaffner / Sinja Kraus vs (4) Asia Muhammad / (4) Alycia Parks



WTA Linz Melanie Klaffner / Sinja Kraus Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0 1 4 0 Asia Muhammad / Alycia Parks [4] • Asia Muhammad / Alycia Parks [4] 0 6 6 0 Vincitore: Muhammad / Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Asia Muhammad / Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA 250 Hua Hin (🇹🇭 Thailandia) – 2° Turno, cemento

WTA Hua Hin Dalma Galfi Dalma Galfi 6 3 7 Xiyu Wang [5] Xiyu Wang [5] 4 6 5 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Dalma Galfivs (5) Xiyu Wang

Diana Shnaider vs Paula Badosa Non prima 09:30



WTA Hua Hin Diana Shnaider • Diana Shnaider 40 6 3 Paula Badosa Paula Badosa 0 2 4 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-4 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(3) Xinyu Wang vs Nao Hibino Non prima 11:00



WTA Hua Hin Xinyu Wang [3] Xinyu Wang [3] 0 7 6 0 Nao Hibino • Nao Hibino 0 5 4 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nao Hibino 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Xinyu Wang 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Viktorija Golubic vs (7) Yulia Putintseva



WTA Hua Hin Viktorija Golubic • Viktorija Golubic 0 6 6 0 Yulia Putintseva [7] Yulia Putintseva [7] 0 7 7 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Viktorija Golubic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 0*-5 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 0*-6 6-6 → 6-7 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 08:00

Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa vs (3) Angelica Moratelli / (3) Camilla Rosatello Inizio 08:00



WTA Hua Hin Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 0 7 6 0 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello [3] Angelica Moratelli / Camilla Rosatello [3] 0 6 4 0 Vincitore: Dzalamidze / Kawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 1-0 → 2-0 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Natela Dzalamidze / Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

(4) Bibiane Schoofs / (4) Anna Siskova vs Arina Rodionova / Yue Yuan



WTA Hua Hin Bibiane Schoofs / Anna Siskova [4] Bibiane Schoofs / Anna Siskova [4] 6 2 8 Arina Rodionova / Yue Yuan Arina Rodionova / Yue Yuan 3 6 10 Vincitore: Rodionova / Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 8-10 0-1 Arina Rodionova / Yue Yuan 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Arina Rodionova / Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Arina Rodionova / Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Bibiane Schoofs / Anna Siskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Valentini Grammatikopoulou / Anastasia Tikhonova vs Kimberly Birrell / Dalma Galfi