Moya parla del rientro di Nadal: “Nessun dubbio sul gioco, è da verificare come starà dopo aver sfidato un big”

Uno dei temi più interessanti di quest’inizio 2024 è stato l’atteso rientro di Rafael Nadal dopo l’ennesimo infortunio, l’operazione della scorsa primavera, il lungo e incerto recupero. Il maiorchino è sbarcato a Brisbane per ritrovare in campo le emozioni di sentirsi giocatore, tornato in buona salute dopo una lunga e difficile riabilitazione. Due buone, anzi ottime partite, poi il primo match tosto contro Jordan Thompson. Le cose non sono andate benissimo per Rafa, una battaglia di tre ore e sconfitta, con un risentimento muscolare nell’area interessata dall’infortunio grave del 2023. Panico. Obbligata la scelta di tornare a casa e addio AO24. Per fortuna già dalle prime diagnosi la situazione di Rafa è subito apparsa non così grave: un infortunio muscolare nella stessa zona già lesionata, ma di tipo diverso e non così severo. Un problema che può capitare quando il corpo viene da uno stop così lungo ed è sottoposto per la prima volta allo stress intenso della competizione.

I tifosi di Nadal masticano amaro. La paura di averlo perso per sempre è cancellata dalla speranza di rivederlo, quindi lo ritrovano in campo bello carico e pimpante, ma alla fine è tanta la delusione dello stop dopo il primo match davvero impegnativo per il suo fisico. Che ne sarà quindi di Nadal nel 2024? Potrà tornare competitivo a Parigi, sia per Roland Garros che per le Olimpiadi? Non c’è una risposta certa, tutto è legato non alla sua motivazione, al suo tennis, ma a come risponderà il fisico. C’è un cauto ottimismo nel team dello spagnolo, affermato dal suo coach Carlos Moya. Il campione di Roland Garros 1998, storico amico di Rafa e da tempo al suo angolo al posto di “zio” Toni, ha rilasciato un’interessante intervista a Jose Moron di Puntodebreak, nella quale parla a 360° di Nadal, come è andata in Australia, i suoi prossimi passi (è atteso al rientro a Doha, prima di volare negli USA per i mille primaverili) e le aspettative per la stagione. Secondo “Charlie”, Nadal continua a dare ampie garanzie per qualità di gioco nella singola partita, ma è totalmente da verificare come reagirà il suo corpo dopo aver affrontato un big, con uno sforzo notevole. Riportiamo i passaggi più interessanti della lunga intervista.

“Come sta Rafael? Sta migliorando, ma siamo prudenti” afferma Moya. “Visto da dove veniamo, dobbiamo stare molto attenti. Stiamo lentamente ricominciando ad allenarci. Non era grave l’infortunio, ma lo era abbastanza per non giocare gli Australian Open, che era uno dei grandi obiettivi che aveva”.

“Sapevamo che non era la stesso infortunio perché non ha reagito come l’anno scorso. Lì si è subito visto che c’era una lesione importante. In questo caso non è stato lo stesso. Ha giocato. Un grave infortunio gli avrebbe impedito di fare quel che è riuscito a fare contro Thompson. Naturalmente ora non si sa mai perché avevamo già avuto problemi in passato che sembravano destinati a risolversi a nulla e poi sono passati un paio di mesi prima di superarli. Una pausa a questi livelli dura 3-4 settimane e in questo caso siamo stati fortunati che la situazione non sia peggiorata. Nello sport succede, ma il colpo al morale è stato forte perché sembrava preparato e invece problemi del passato si ripresentano“.

Le aspettative erano altre, ma c’era la consapevolezza che ogni match sarebbe stato a rischio ricaduta: “La mia paura era sapere cosa sarebbe successo in partite dure. Abbiamo fatto molta simulazione in allenamenti di tre ore o giocando diversi set, ma la competizione è un’altra storia. Non hai quella tensione in più e si vede, soprattutto dopo un anno e a questo punto della tua carriera. È normale che ci siano questi passi indietro nell’adattamento alla competizione di massimo livello”.

Rafa tornerà a Doha, niente terra battuta in America Latina come molti si attendevano. Moya spiega la scelta: “I cambi di superficie non sono facili. Sebbene sia vero che la terra dovrebbe essere migliore per le sue articolazioni, passare da veloce a terra, per tornare negli Stati Uniti e poi di nuovo a terra in primavera… abbiamo pensato che fosse un po’ eccessivo. Ecco perché abbiamo scelto questo calendario, senza tanti cambiamenti di superficie”.

Moya crede che Nadal possa tornare a giocare a grande livello: “Sì, perché no? Ha vinto bene le prime due partite e ha quasi battuto un giocatore che poi ha quasi battuto Tsitsipas in Australia la settimana successiva. Penso che per quanto riguarda la singola partita, non ho alcun dubbio sul livello che Rafa può offrire. Quello che non è dato a sapere è cosa possa accadere all’indomani di un match contro un Top, una vittoria, e dovendo tornare subito in campo contro un altro. Non ha ancora sperimentato quel ritmo della competizione e questo ci manca. Sono un ottimista, ma anche realista. Rafa vinse il Roland Garros un anno e mezzo fa. Se non ha avuto continuità è a causa degli infortuni. Fino all’infortunio di Wimbledon aveva avuto un anno spettacolare. Non so se a quei livelli, ma se gli infortuni non lo impediranno, penso che sarà un candidato per i tornei che disputerà. Avrà bisogno di continuità, ma se ci riuscirà tornerà al suo livello”.

Moya non ha alcuna idea se il 2024 sarà l’ultimo anno di Nadal, ma è sorpreso dalla voglia del suo assistito di tornare in campo e competere, nonostante i problemi e il lungo stop alla sua età: “Sono sorpreso dalla voglia che ha, dal suo comportamento in campo, dal voler sempre di più, dalla sua ambizione di migliorare. È incredibile. Questo è ciò che lo ha portato ad essere quello che è. Mantenere quella motivazione per tanti anni, quando la cosa più semplice sarebbe dire “basta, ho già dato”. La professionalità che ha la vedi da quanto male è stato nell’ultimo anno e nonostante tutto da come sia tornato dopo l’operazione”.

Un cammino davvero duro quello del rientro… “Se riguardo i video dei primi allenamenti che abbiamo fatto ad agosto… non eravamo né ottimisti né positivi. Allora capivi che il processo da affrontare per essere competitivo era enorme, almeno 3-4 mesi e sperare. Ogni giorno accadevano cose che tiravano tutto all’indietro. Non si muoveva alla velocità alla quale pensava di essere. È lì che ti vengono i dubbi. Avevo dubbi che non potesse più giocare per come l’avevo visto nel primo o nel secondo mese, dove i progressi erano minimi. Giocavamo per 15-20 minuti e qualche volta si sdraiava a terra a causa del dolore. Situazioni difficili, ma sapevamo dai medici che doveva affrontare questo, un adattamento del corpo. Tutto era molto controllato. C’erano giorni in cui dubitavamo davvero sul futuro”.

Parole pregne di realismo ma anche ottimismo per il futuro a breve di Nadal. Non resta che attendere il suo prossimo torneo, a Doha, per ammirarlo di nuovo in azione e verificare come reagirà il suo corpo alle sollecitazioni di partite di alto livello.

